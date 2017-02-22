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Картинка дня: "сливную дыру" посреди озера засняли на видео

23.02.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Энтузиаст с помощью беспилотника заснял «Дыру славы» под поверхностью искусственного озера Берриесса. Видеозаписью он поделился на YouTube, подробно о необычном явлении рассказала The New York Times.


Изображение: Evan K / youtube.com

Конструкция расположена рядом с плотиной Монтичелло в Калифорнии в США. Водохранилище Берриесса может вместить 1,9 триллионов литров воды. Если уровень воды становится слишком высок, инженеры применяют водосброс, который выглядит как гигантская воронка диаметром 22 метра.

В январе и феврале этого года уровень воды в озере поднялся почти на 9 метров из-за частых дождей. Показатель стал самым высоким за последние 11 лет.

В ход пошла воронка: через нее начали спускать воду со скоростью 7,5 миллионов литров в минуту. Сотни местных жителей собрались, чтобы посмотреть на это зрелище. Их попросили держаться подальше от береговой линии из-за опасности оползней и падающих камней.

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«Мощный на вид водосброс, вероятно, не утащит вас вниз в преисподнюю, если вы по каким-то причинам обнаружите себя в озере, — пишет автор The New York Times. — Хотя он по-прежнему может быть опасным (и есть меры безопасности, чтобы держать людей подальше), вы, вероятно, могли бы уплыть от течения».

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Воду спускают со скоростью 7,5 миллионов литров в минуту.

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