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Для "стратега" Ту-160М2 разрабатывают секретную сверхракету

23.02.2017 15:27 — Разное | Tut.by  
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Новейший российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М2 благодаря сверхдальней ракете сможет наносить удары по целям, не опасаясь противовоздушной обороны противника, сообщает RNS.


Стратегический ракетоносец Ту-160. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: topwa.ru

О разработке уникального боеприпаса сообщил порталу академик РАН Евгений Федосов. Ракета получила обозначение Х-БД — большой дальности. Точное расстояние, на котором она сможет поражать цели, засекречено.

По словам академика, она будет значительно выше новейшей ракеты Х-101, которая способна уничтожать объекты на расстоянии до 3000 км.

Федоров отметил, что если не входить в зону ПВО противника, а только запускать ракету, то появляется возможность диктовать направление удара, плотность и выбрать для этого подходящий момент: «Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно».

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Дальность ракеты позволит бомбардировщику не входить в зону ПВО противника.

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