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Для "стратега" Ту-160М2 разрабатывают секретную сверхракету
Новейший российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М2 благодаря сверхдальней ракете сможет наносить удары по целям, не опасаясь противовоздушной обороны противника,
О разработке уникального боеприпаса сообщил порталу академик РАН Евгений Федосов. Ракета получила обозначение Х-БД — большой дальности. Точное расстояние, на котором она сможет поражать цели, засекречено.
По словам академика, она будет значительно выше новейшей ракеты Х-101, которая способна уничтожать объекты на расстоянии до 3000 км.
Федоров отметил, что если не входить в зону ПВО противника, а только запускать ракету, то появляется возможность диктовать направление удара, плотность и выбрать для этого подходящий момент: «Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно».
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Дальность ракеты позволит бомбардировщику не входить в зону ПВО противника.
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