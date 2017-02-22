Новейший российский сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М2 благодаря сверхдальней ракете сможет наносить удары по целям, не опасаясь противовоздушной обороны противника, сообщает RNS.



Стратегический ракетоносец Ту-160. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: topwa.ru

О разработке уникального боеприпаса сообщил порталу академик РАН Евгений Федосов. Ракета получила обозначение Х-БД — большой дальности. Точное расстояние, на котором она сможет поражать цели, засекречено.

По словам академика, она будет значительно выше новейшей ракеты Х-101, которая способна уничтожать объекты на расстоянии до 3000 км.

Федоров отметил, что если не входить в зону ПВО противника, а только запускать ракету, то появляется возможность диктовать направление удара, плотность и выбрать для этого подходящий момент: «Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно».