Советский Союз был обречен с убийством Советской армии, ее предварительно оболгали и предали. Государство потеряло самый эффективный инструмент, который очень квалифицированно и с невероятной самоотдачей реагировал на совершения политической элитой страны должностных и государственных преступлений.



© Sputnik / Виктор Толочко Как я не стал защитником Отечества, или Прощание с военкоматом

Советские пацаны в возрасте от 18 до 20 лет разных национальностей, одетые в военную форму, строили БАМ и Байконур, а потом запускали ракеты и спутники, поднимали Целину, участвовали в устранении всех техногенных катастроф, тушили пожары, освобождали от снежных лавин дороги, разгребали завалы землетрясений в Узбекистане и Армении, собирали урожай…

А еще они успешно воевали в Афганистане, охраняли огромную границу, несли боевое дежурство… и "диктовали неуклонную волю Советского народа". НАТО нервно курило в стороне, подбирая за собой бычки, в мировой казарме был один хулиган — Советская армия!

Потом они возвращались или оставались навсегда, чаще возвращались. Снимали "парадки", убирали в шкаф дембельские альбомы, клали на полку "фуру", или "беску", или берет, кому как выпало. Становились обычными "мужиками", женились, воспитывали детей, работали. На праздниках, после второй рюмки, у незнакомого человека можно было спросить: "Ты где служил?". Вопрос на протяжении длительного срока был очень корректным, потому что служили почти все.

Для того, что бы стать милиционером, сотрудником спецслужб, работать в прокуратуре или "пожарке", нужно было отслужить, иного пути не было. Для будущих священников путь в семинарию (православную или католическую) тоже был через Советскую армию, хочешь быть батюшкой, побудь сначала "духом", а после "дедушки" и "дембеля" попробуй стать "отцом".

Авторитет армии был настолько высок, что, сейчас это невозможно себе представить, мажоры из самых высокопоставленных советских семей шли служить в нее на 2 или 3 года.

В СССР было много непонятного, но одно все знали твердо, каждый публичный мужчина — отслужил, а если нет, что-то у него пошло не так.

Когда Советскую армию тихо казнили в подворотне, страна оглянулась по сторонам и канула…

Все армии стран бывшего СССР являются наследницами той самой Красной армии или Советской армии, как кому нравится, даже если вообще не нравится.

Я никогда не служил в армии Республики Беларусь, и даст Бог, служить не буду, очень надеюсь, что мои услуги не понадобятся. Но поймал себя на мысли — мне неизвестно, что из себя представляет наша армия. Нет, я, конечно, видел роту почетного караула по телевизору, курсантов на улице, "дембелей" с "акселями", но все они как-то отдельно от меня. Лозунг "Народ и Армия — едины!" не работает. Нет ощущения, что это армия моей страны. Ощущение, что в стране милиция есть, а армии вроде как и нет, или есть, но очень мало.

На 23 февраля программа передач по ТВ анонсирует "Торжественное собрание и праздничный концерт посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь". Думаю, что торжественное собрание будет очень правильным, пройдет на первом канале с 22:10 до 23:50. Сколько людей его досмотрят до конца? Еще по РТР в 20:35 покажут "Офицеры". Вот в принципе и все.

14 февраля в нашей стране отмечают с большим размахом, вернее сказать, 14 февраля отмечают, а 23 февраля — нет. Люди становятся другими — праздником мужчин становится 14 февраля. Это немного коробит и напрягает, но происходят эти изменения в сознании общества путем эволюции.

К управлению страной постепенно приходят люди, никогда не служившие в армии своей страны. Поэтому для них этот день не является праздничным, ведь праздник — это состояние души, а не листок календаря. Патриотизм — это поступки, а не демонстрация намерений совершать их. Но сейчас порой достаточно второго.

К сожалению, нет ничего более временного, чем мир, что, к моему глубокому удовольствию, относится и к войне. Для того чтобы преодолеть войну и достигнуть мира, нужно прилагать огромные усилия большого количества людей и работать в унисон. Воевать нужно учиться и сделать это можно только в условиях армии.

Государство позаботится о своих чиновниках и присвоит им высокие воинские звания, что позволит занять важные должности в армейских кругах в случае военного времени. Но если человек никогда не бегал марш-бросок, не стоял в карауле, не ночевал в окопе на зимних учениях в "обороне" или не "наступал" в составе батальона по огромному, до горизонта, перепаханному осеннему полю, что он будет знать о тех, кто выполняет его приказ? Хорошо, если такого вояку с большими погонами посадят в штаб и предложат выдавать ордена, а если… Впрочем, вряд ли, наверняка будет выдавать ордена, куда его еще?

Заметил, что военные делятся на две категории: первая ходит в бой за Родину. Вторая — в кабинеты начальства за наградами. Они никогда не меняются местами и всегда получают то, зачем пришли, при этом остаются там, куда пришли.

С праздником! Удачи в бою!