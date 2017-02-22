МИНСК, 23 фев – Sputnik. Сырая и ветреная погода ожидается в Беларуси до конца недели: по ночам возможны небольшие заморозки, а днем температура будет подниматься выше нуля, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что порывистый ветер в стране будет как минимум до пятницы 24 февраля, из-за чего в республике был объявлен оранжевый уровень опасности.

"В пятницу погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы: будет облачно с прояснениями, на значительной части территории пройдут мокрый снег и дождь, ветер – порывистый", – сказали в Гидромете, уточнив, что ночью температура воздуха составит –1..+5°С, днем +1..+7°С.

По информации синоптиков, в субботу 25 февраля в Беларусь придут более холодные и неустойчивые воздушные массы с северной Европы, в связи с этим температура немного опустится – до –1..–7°С ночью и –3..+3°С днем. При этом снова пройдет кратковременный снег.

В воскресенье 26 февраля погода существенно не изменится – будет по-прежнему ветрено и с осадками – мокрым снегом, переходящим в дождь, ночью столбики термометров покажут –1..–8°С, днем –2..+5°С.