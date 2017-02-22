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Около 14 тысяч калифорнийцев эвакуированы из-за наводнения

23.02.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Два дня назад река Койот-Крик вышла из берегов, что привело к затоплению некоторых районов Сан-Хосе. Городские власти распорядились эвакуировать жителей некоторых районов, а также рекомендовали покинуть свои дома тем, кому угрожает наводнение.

Около 14 тысяч калифорнийцев эвакуированы из-за наводнения
© AFP/ NOAH BERGER
Наводнение в Калифорнии: река Койот-Крик вышла из берегов
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При этом городские власти выразили недовольство скоростью эвакуации. Мэр города Сэм Ликардо отметил, оповещения о необходимости покинуть дома приходят только тогда, когда пожарные на лодках уже плавают по затопленным городским кварталам.

Эвакуированным горожанам будет разрешено вернуться домой только после того, как исчезнет угроза их жизням.

Согласно прогнозам местных синоптиков, дожди в Сан-Хосе могут возобновиться.

В минувшие выходные в результате сильного шторма и сопутствующего наводнения на юге Калифорнии погибли четыре человека.

 
 
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Власти города Сан-Хосе (штат Калифорния) издали распоряжение эвакуировать почти 14 тысяч жителей из-за наводнения. Смотрите на видео последствия природной стихии.

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