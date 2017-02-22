Два дня назад река Койот-Крик вышла из берегов, что привело к затоплению некоторых районов Сан-Хосе. Городские власти распорядились эвакуировать жителей некоторых районов, а также рекомендовали покинуть свои дома тем, кому угрожает наводнение.



© AFP/ NOAH BERGER Наводнение в Калифорнии: река Койот-Крик вышла из берегов 12

При этом городские власти выразили недовольство скоростью эвакуации. Мэр города Сэм Ликардо отметил, оповещения о необходимости покинуть дома приходят только тогда, когда пожарные на лодках уже плавают по затопленным городским кварталам.

Эвакуированным горожанам будет разрешено вернуться домой только после того, как исчезнет угроза их жизням.

Согласно прогнозам местных синоптиков, дожди в Сан-Хосе могут возобновиться.

В минувшие выходные в результате сильного шторма и сопутствующего наводнения на юге Калифорнии погибли четыре человека .