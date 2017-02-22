



Россия и Беларусь планируют утвердить взаимные балансы поставок продовольствия на совместной коллегии аграрных ведомств, которая пройдет в марте.

Как заявил в интервью "Сельской газете" министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, по предварительным данным, намечается увеличение продаж белорусских мясных и молочных продуктов в Россию. На коллегии будут идти и переговоры о снятии ограничений на поставки.

"Минсельхозпрод договаривается с Россией по поводу наших поставок. Отечественный и российский потребитель знает, что белорусские продукты высокого качества, безопасны, доступны по цене", - пояснил Леонид Заяц.

Министр также рассказал о том, как аграрная отрасль начала 2017 год. В январе во всех категориях хозяйств производство продукции к соответствующему периоду прошлого года составило 101,9%, сельхозорганизациях - 102,5%. Молока получено больше на 20 тыс. т, мяса - на 2,5 тыс. т. Это позволило загрузить мощности перерабатывающих предприятий, на 3,6% нарастить выпуск продуктов питания. От экспорта получено 177 млн долларов (плюс 34 млн долларов к январю 2016 года). По итогам прошлого года производство сельхозпродукции увеличилось на 3,4%.