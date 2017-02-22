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Германия выступает за соблюдение стандартов при возведении БелАЭС

23.02.2017 16:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Германия выступает за соблюдение высоких технических стандартов при строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом.

Германия выступает за соблюдение стандартов при возведении БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Литва признала, что уже не сможет остановить строительство БелАЭС

"Литва несколько озабочена строительством АЭС в Беларуси. Мы с немецкой стороны выступаем за соблюдение здесь высоких технических стандартов. Потому что неважно, идет ли речь о непосредственном соседстве или о чуть более дальнем, мы знаем со времен Чернобыля, что безопасность АЭС имеет решающее значение", — сказала Меркель. Ее слова приводит РИА Новости.

Между тем, в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам, что строящаяся БелАЭС является геополитическим проектом России, направленным против республики. По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

"Этот проект, БелАЭС, я трактую как геополитический проект России, направленный против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, а также мешать нам синхронизироваться с Западом", — сказала Грибаускайте.

Как ранее сообщал Sputnik, Вильнюс предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Претензии сводятся к тому, что станция якобы не будет достаточно безопасной. В Минске настаивают на том, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Эксперты МАГАТЭ по окончании миссии, работавшей в Беларуси в январе, заявили, что власти республики учли все возможные угрозы при проектировании станции.

БелАЭС возводится в Островецком районе Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчиком выступает Росатом. На станции будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй — в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Канцлер ФРГ считает, что неважно, близко или далеко от ЕС расположена станция, важно, чтобы она была безопасной.

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