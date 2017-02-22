Участники минского военно-исторического клуба «Солдаты Победы» считают, что память о войнах и их участниках должна жить не только на пыльных полках музеев. Мы узнали, зачем белорусы реконструируируют эпизоды Великой Отечественной.



Фото: Евгений Ерчак

«Дед говорил о войне. Жалею, что не слушал»

Сегодня в клубе без малого полсотни участников всех возрастов. Есть те, кому за 60, и те, кому не исполнилось и 18. Все они объединены общей идеей сохранения памяти нашего народа, принесшего огромную жертву прошедшей войне.



Юрий Перепечин. Фото: vk.com.

У каждого свой путь в клуб: семейные военные традиции, увлечение историей, желание сохранить память. Командир клуба Юрий Перепечин стал реконструктором благодаря сыну, который с детства интересовался историей и был участником одного из исторических клубов.

— Тогда Никита был несовершеннолетним, поэтому по требованиям техники безопасности мне нужно было присутствовать на всех «сражениях» и мероприятиях, где был сын.

Помню, вернувшись с одной из реконструкций, мы с Никитой решили перебрать старые вещи, среди которых случайно нашелся военный билет моего деда, который ушел на войну в 17 лет.

На сына это произвело сильнейшее впечатление. «Мне ведь тоже 17 лет», — сказал он тогда. В этот момент у меня что-то дрогнуло в душе, и я тоже решил стать реконструктором.



Фото: ВИК «Солдаты Победы»

Как и все новички «сражений», Юрий сначала был рядовым, набирался опыта. Следующим этапом в его жизни стал клуб «Солдаты Победы», где он получил должность командира и звание лейтенанта.

— Именно тогда я понял, как сожалею о том, что не слушал раньше своего деда. Тот иногда порывался поговорить о войне, но тогда мне это было неинтересно. Он участвовал в ожесточенном штурме Сапун-горы (возвышенность возле Севастополя- прим.ред.), где был тяжело ранен в голову, получил сильнейшую контузию и потерял пальцы на руке. Сейчас у меня не осталось даже его боевых наград — их похоронили согласно традиции вместе с дедом.

Привыкнуть к портянкам и таскать 60-килограммовый «Максим»

Со стороны может показаться, что быть униформистом достаточно легко. И максимум, что необходимо — купить форму, охолощенное оружие (предназначено для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами — прим. ред), и можно участвовать в постановках. На самом деле все гораздо сложнее.

— Человек, пришедший в клуб, должен четко понимать, зачем он это делает, и быть в хорошей физической форме. Поймите, не так просто выпрыгнуть из окопа в полной экипировке, с парой гранат и тяжелой винтовкой. Форма того времени не слишком удобна, к ней нужно привыкнуть, как и ходить в портянках — новички порой стирают ноги в кровь.

Пулеметчикам еще сложнее: «Максим» со станком весит более полусотни килограммов, а его надо еще по полю таскать. Расчету 45-ки (45-мм противотанковая пушка — прим.ред.) и вовсе не позавидуешь.

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Немецкая форма стоит дороже

Перед любым начинающим униформистом зачастую стоит вопрос, сколько это будет стоить, где взять обмундирование и оружие? По словам Юрия Перепечина, многое участники клуба делают своими руками.

— Занятие реконструкцией удовольствие не из дешевых. Например, комплект советской формы обойдется в цену от 200 до 1000 долларов. Тут многое зависит от умения делать элементы своими руками и наличия необходимых материалов.



Фото: ВИК «Солдаты Победы»

Что-то можно купить во время распродажи на барахолке, много интересного продается на «поле чудес» в Ждановичах. Есть те, у кого форма осталась от служивших родственников. Нашему клубу повезло, что охолощенным оружием полностью обеспечивает «Линия Сталина», иначе это потребовало бы существенных затрат.

Собрать комплект военнослужащего вермахта получается несколько дороже. По словам Антона Зайцева, носящего в клубе звание обершутце, полностью одеться стоит порядка 1,5 тысяч долларов.

— Это приблизительная сумма, потому что многое делалается руками. Опять же стоимость оружия сюда не входит. Реконструкцией увлекаюсь давно, поэтому у меня несколько комплектов формы, есть немецкая, есть советская. Надеваю ту, которая нужна по сценарию. Ведь кого-то побеждать Красной Армии надо.

Девушки «сражаются» наравне с парнями

Для тех, кто не сломался в первый период, клуб со временем становится настоящей семьей. Если зимой — это редкие репетиции перед праздниками и изучение техники — клуб базируется на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». А летом «Солдаты Победы» становятся клубом выходного дня.



Фото: ВИК «Солдаты Победы»

— В клубе состоят не только парни, но и девушки. И не стоит думать, что у девушки только одна роль — медсестры. На фронте немцы боялись наших девушек-снайперов, а о подвиге 1077-го зенитного артиллерийского полка слагают легенды.

Зенитчицы 1077-го полка во время битвы под Сталинградом с 23 по 24 августа 1942 года подбили 83 танка противника, уничтожили три батальона пехоты и сбили около 20 самолетов противника. В бою полк потерял все орудия и почти все девушки погибли.

Так случилось, что первой девушкой в клубе стала дочка моих знакомых — Юлия. Родители попросили, чтобы я взял ее с собой на реконструкцию. После того, как Юля впервые примерила форму, то буквально влюбилась в наше дело. Теперь она участвует с нами во всех исторических фестивалях, и вес тяжелой снайперской винтовки Мосина (4,5 кг — прим.ред.) ее нисколько не смущает.



Фото: ВИК «Солдаты Победы»

Заранее договариваются, кто «умрет» первым

Перед каждой реконструкцией составляется карта «боя», где отмечаются позиции каждого подразделения. Заранее обговаривается, каким путем бойцы идут в атаку, как отступают, кто погибает первым, когда подбивают танк или самоходку. В отдельных случаях описываются роли для отдельных бойцов, которые должны приковать к себе внимание зрителей. В таком «сражении» упор делается не на тактику, а на зрелищность.

Уникальная особенность клуба «Солдаты Победы» — возможность использовать большое количество техники во время исторических фестивалей.



Фото: Борис Проказов

— Наличие даже небольшого танка делает «сражение» в разы более зрелищным, — рассказывает заместитель председателя клуба Михаил Метла. — А мы можем выставить во время праздников сразу 5−6 машин, похожих один в один на те, которые воевали во времена Второй мировой.

Это и легендарная тридцатьчетверка, настоящий стальной колосс КВ-1, быстроходный БТ-7, гроза всей немецкой бронетехники Су-100, есть и немецкие — Pz III, Pz 38(t), сейчас доделываем StuG III, который хотим показать в эти выходные на празднике, посвященном Дню защитников Отечества.

Клуб «Солдаты Победы» — частый гость исторических фестивалей: они показывали «Шумилинский прорыв» в Витебске, битву 22 июня в Брестской крепости, а также реконструкции сражений в Сморгони, Полоцке, Гомеле, Киеве, Москве, Можайске, городах Прибалтики.



Михаил Метла. Фото: Борис Проказов

— За границей наши ребята произвели настоящий фурор своей экипировкой и военной подготовкой, — продолжает Михаил Метла. — Члены клуба стараются как можно точнее воспроизвести форму: в большой цене дедовские шинели, ремни, кирзовые сапоги, предметы униформы, оставшиеся с той войны, есть одно табу — не носить боевые награды. Носить настоящие медали для униформистов — это моветон. Сейчас мы разрабатываем собственные знаки для клуба в стиле 40-х годов, которые будут номерными.

А еще специально для клуба строится несколько легких образцов военной техники, которые можно без особых затрат привезти на мероприятие в другой город. Это самоходка Су-76 и бронеавтомобиль БА-6.

«Пес рыжий» и Party-Zan

Одна из главных задач клуба — сохранение истории народа, его борьбы во время Великой Отечественной войны.

— Современное молодое поколение не особо читает книги, посвященные прошедшей войне. Мы это понимаем и стараемся достучаться до них другими способами, -- рассказывает Михаил Метла. — Члены клуба — частые гости на съемочной площадке, где работают с полной самоотдачей. Например, «Солдат Победы» можно увидеть в новой военной драме «Пес рыжий», снимались наши ребята и в молодежной комедии Party-Zan. В будущем планируем работать вместе с Кимом Дружининым, режиссером «28 панфиловцев», который снимает новый фильм.



На съемках комедии «Party-Zan». Фото: ВИК «Солдаты Победы»

Униформисты на съемочной площадке выступают не только в роли массовки, но и играют небольшие роли с текстом. Работа в кино приносит свои плоды: съемками на локациях «Линии Сталина» заинтересовалась даже британская съемочная группа.

Советские бойцы умирают только 22 июня

— Во всех постановках победа достается бойцам Красной Армии — это негласная традиция, — рассказывает Юрий Перепечин. — Бывает, что «немцы» заигрываются и забывают «умирать», тогда приходится идти врукопашную, которая заканчивается максимум парой шишек и ссадин, но всегда горячо приветствуется зрителями, пришедшими на реконструкцию.



Фото: Евгений Ерчак

Из этого правила существует только одно исключение — 22 июня 1941 года, дата начала Великой Отечественной войны.

— Это единственная дата, когда бойцы Красной Армии проигрывают сражение, а победа достается вермахту. Помню, одна из таких постановок произвела сильное впечатление на моего сына. Когда он вернулся из боя, глаза были на мокром месте: «Пап, когда я лежал „убитый“ в крепости, фашисты начали выводить раненых командиров, их жен и детей на расстрел, и я не выдержал…»



Фото: fortuna-travel.by

Юрий Перепечин для себя решил, что никогда не наденет немецкую форму.

— Не по душе, чужая она мне. Советская, она другая. Помню, был в Киеве на реконструкции и не успел переодеться, поэтому так и пошел в магазин в советской гимнастерке. Незнакомые люди подходили, здоровались, пожимали руку, в такие моменты понимаешь, что занимаешься реконструкцией не зря.



