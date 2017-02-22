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В Сеть попали первые подробности о возрожденном Nokia 3310

23.02.2017 17:04 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе стало известно, что компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia представит обновленную версию Nokia 3310. Сегодня первые подробности о предстоящем телефоне появились на ресурсе Gizmochina, который специализируется на утечках информации о гаджетах.


Оригинальный Nokia 3310

По предварительным данным, это будет кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не будет отличаться от версии, выпущенной в 2000-м году. Немного изменятся только вес, толщина и размеры кнопок.

Оригинальный Nokia 3310 был оснащен черно-белым дисплеем разрешением 84×84 пикселя. Если верить инсайдерам, у новой версии экран будет цветным, а разрешение немного увеличится (точных данных пока нет).

В 2000-х у телефона было четыре цвета корпуса на выбор: серый, черный, синий и пепельный. Возрожденный 3310 будет доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, синий, серый, зеленый, красный и желтый.

По данным утечки, цена аппарата для покупателей в Европе составит 59 евро. «Единственная загадка — будет ли у него съемная батарея», — в шутку задается вопросом обозреватель издания Phone Arena.

Напомним, официальный анонс Nokia 3310 ожидается 26 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Тогда же HMD Global представит Android-смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.

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По данным утечки, цена аппарата для покупателей в Европе составит 59 евро.

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