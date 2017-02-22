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Заказное убийство двух бизнесменов предотвращено в Минске

23.02.2017 16:38 — Разное | БДГ  
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Трое родственников искали киллера за 5 тысяч долларов, чтобы убить предпринимателя и завладеть его имуществом.

Преступление предотвратили сотрудники пятого управления (по Минску) ГУБОПиК МВД.

Трое минчан-предпринимателей (муж, жена и их более пожилой родственник ) несколько месяцев искали киллера, чтобы убить «приглянувшегося» бизнесмена, имущество присвоить и рассчитаться по старым долгам. Троица готова была заплатить наемному убийце 5 тысяч долларов.

Убийство удалось предотвратить, хотя МВД  не раскрывает детали дела.

Родственная троица планировала покушение еще на одного предпринимателя из Минска.

Преступная троица взята под стражу в ИВС. Управление Следственного комитета Минску возбудило уголовное дело по ст.13 ("Приготовление к преступлению"), ст.16 ("Соучастие в преступлении") и ст.147 УК Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения").

 
Теги: Минск
 
 
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Трое родственников искали киллера за 5 тысяч долларов, чтобы убить предпринимателя и завладеть его имуществом. Преступление предотвратили сотрудники пятого...

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