Трое родственников искали киллера за 5 тысяч долларов, чтобы убить предпринимателя и завладеть его имуществом.

Преступление предотвратили сотрудники пятого управления (по Минску) ГУБОПиК МВД.

Трое минчан-предпринимателей (муж, жена и их более пожилой родственник ) несколько месяцев искали киллера, чтобы убить «приглянувшегося» бизнесмена, имущество присвоить и рассчитаться по старым долгам. Троица готова была заплатить наемному убийце 5 тысяч долларов.

Убийство удалось предотвратить, хотя МВД не раскрывает детали дела .

Родственная троица планировала покушение еще на одного предпринимателя из Минска.

Преступная троица взята под стражу в ИВС. Управление Следственного комитета Минску возбудило уголовное дело по ст.13 ("Приготовление к преступлению"), ст.16 ("Соучастие в преступлении") и ст.147 УК Беларуси ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения").