Подготовка к приезду Лолиты, которая уже 25 февраля представит во Дворце Республики программу «Лолита» , идет полным ходом. Организаторы концерта в Минске рассказали некоторые подробности райдера певицы.





В техническом райдере Лолиты две световые пушки и никакого дыма - этот спецэффект певица не жалует.

Также Лолита просит поставить на сцене 4 барных стула и обеспечить лестницу со сцены в зал. Охранникам концерта запрещено препятствовать видео- и фотосъемке. И особенно — подходу к сцене с цветами и общению певицы с поклонниками после выступления. Так что не забудьте захватить букет для Лолиты. Лайфхак: несите тюльпаны, их исполнительница любит больше всего.

Кроме того, в составе гастрольного коллектива присутствует личный визажист. А чтобы встреча с фанами не застала врасплох, визажист должен быть всегда рядом — ехать в соседнем купе поезда и жить в соседнем номере отеля.





Еще больше внимания певица уделяет сценическому образу. В частности, концертным костюмам: помощнику костюмера с утюгом и гладильной доской следует прибыть за целых 4 часа до начала выступления. Новые платья постройневшей Лолиты от модельера Галии Ахматовой сшиты из бархата — а значит, требуют бережного отношения.





Напомним, что Лолита Милявская выступит в Минске с программой «Лолита» 25 февраля во Дворце Республики. Начало в 19.00.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: 35−170 рублей. Инфолиния: +37529 106 000 4, +375 29 75 111 75. Купить билет