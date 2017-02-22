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Личный визажист, бархатные платья и лестница в зал. Смотрим райдер Лолиты
Подготовка к приезду Лолиты, которая уже 25 февраля представит во Дворце Республики
В техническом райдере Лолиты две световые пушки и никакого дыма - этот спецэффект певица не жалует.
Также Лолита просит поставить на сцене 4 барных стула и обеспечить лестницу со сцены в зал. Охранникам концерта запрещено препятствовать видео- и фотосъемке. И особенно — подходу к сцене с цветами и общению певицы с поклонниками после выступления. Так что не забудьте захватить букет для Лолиты. Лайфхак: несите тюльпаны, их исполнительница любит больше всего.
Кроме того, в составе гастрольного коллектива присутствует личный визажист. А чтобы встреча с фанами не застала врасплох, визажист должен быть всегда рядом — ехать в соседнем купе поезда и жить в соседнем номере отеля.
Еще больше внимания певица уделяет сценическому образу. В частности, концертным костюмам: помощнику костюмера с утюгом и гладильной доской следует прибыть за целых 4 часа до начала выступления. Новые платья постройневшей Лолиты от модельера Галии Ахматовой сшиты из бархата — а значит, требуют бережного отношения.
Напомним, что Лолита Милявская выступит в Минске с программой «Лолита» 25 февраля во Дворце Республики. Начало в 19.00.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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25 февраля Лолита представит во Дворце Республики новую программу. Организаторы концерта узнали подробности райдера эстрадной примы.
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