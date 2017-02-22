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ГТК положительно оценил эксперимент по применению удаленного выпуска товаров

23.02.2017 17:26 — Разное | Ежедневник  
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ГТК положительно оценил эксперимент по применению удаленного выпуска товаров

Эксперимент по применению технологии удаленного выпуска товаров проводится в Минской региональной таможне с сентября 2016 года и показал свою эффективность, считает государственный таможенный комитет.

Данная технология подразумевает размещение товара для проведения физического досмотра в одной зоне таможенного контроля, а обработку документов, сведений и электронных деклараций – в другом, наименее загруженном подразделении. Удаленный выпуск товаров позволяет эффективно осуществлять таможенный контроль, сокращая при этом вероятность возникновения очередей на таможенных терминалах с наибольшей пиковой нагрузкой.

Сегодня данную технологию используют 10 пунктов таможенного оформления Минской региональной таможни. В эксперименте задействовано более 15 субъектов внешнеэкономической деятельности, которые формируют самые крупные импортные товаропотоки.

Как результат, время обработки документов сократилось на 40%, а время нахождения транспортных средств в зонах таможенного контроля уменьшилось на 7-10 часов.

 
 
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Эксперимент по применению технологии удаленного выпуска товаров проводится в Минской региональной таможне с сентября 2016 года и показал свою эффективность,...

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