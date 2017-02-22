Немец Герхард Шотт проехал на своем автомобиле марки «Москвич» более 1 млн километров за 40 лет, пишет портал Tag24 .



Фото: tag24.de

Пенсионер из города Цвиккау на востоке Германии водит автомобиль в течение 40 лет. Черно-белый «Мосси» сначала был его служебным автомобилем, затем он выкупил машину в собственность. Шотт полностью доволен приобретением и отмечает его надежность, прочность и легкость ремонта. Единственный минус — это проблема ржавчины.



Фото: tag24.de

В настоящее время, по его словам, стоимость автомобиля составляет 7 тысяч евро. Также «Мосси» является единственным остающимся «на ходу» автомобилем данной марки в его регионе.