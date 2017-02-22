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Китайцы подготовили к дебюту бюджетный рамный внедорожник по цене от 11 500 долларов в эквиваленте

23.02.2017 16:32 — Разное | Tut.by  
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Китайский концерн BAIC собирается выпустить новый внедорожник с рамной конструкцией и жестким задним мостом.


Пока новинка значится под заводским индексом 008, а ее фотографии опубликовал китайский ресурс Autohome. Судя по ним, во внешности внедорожника будет угадываться сходство с моделями Hummer, уже снятых с производства, и Jeep, причем запланированы, по всей видимости, сразу две модификации 008.


Первая — это трехдверная версия со складным матерчатым тентом, вторая версия — с закрытым пятидверным кузовом. В основе машин — лонжеронная рама, но передняя подвеска независимая, сзади используется жесткий мост.


По сообщениям китайских СМИ, под капот 008 получит два бензиновых турбодвигателя объемом 1,5 л и 2 л мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Оба будут работать в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом, позже в гамме должна появиться версия с автоматической коробкой.


По предварительной информации, премьерный показ предсерийных образцов 008 пройдет на апрельском автосалоне в Шанхае. По слухам, на местном рынке цены будут начинаться от 80 000 юаней — это около 11 500 долларов в пересчете.

 
 
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Рамный внедорожник с жестким задним мостом похож на Hummer и Jeep. Он будет оснащаться только бензиновыми моторами с турбонаддувом. Полный привод - подключаемый.

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