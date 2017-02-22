﻿ Самолеты падают. Истребитель МИГ-29 разбился под Бобруйском. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самолеты падают. Истребитель МИГ-29 разбился под Бобруйском

23.02.2017 17:33 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов разбился истребитель МИГ-29.

Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. Самолет упал на территории аэродрома, летчик катапультировался. Жертв нет, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

За годы независимости в Беларуси разбилось 8 боевых самолетов. Всего с 1996 года войска ВВС и ПВО Беларуси потеряли 9 боевых машин. Погибло 10 летчиков. Один самолёт потерпел катастрофу во время авиасалона в польском городе Радом. Предлагаем вам карту катастроф белорусских военных самолетов.

30 сентября 2014 года в Лидском районе разбился Су-25. Летчик успел катапультироваться и отвести самолет от населенного пункта. СУ-25 загорелся из-за трения трубопровода и жгута. Изоляция нарушилась и произошло короткое замыкание.

Еврорадио собрало в одной карте все факты авиакатастроф военных самолетов в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов разбился истребитель МИГ-29.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкий пенсионер проехал на советском "Москвиче" 1 миллион километров за 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика