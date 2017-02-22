23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов разбился истребитель МИГ-29.

Во время разгона самолета Миг-29 произошло возгорание двигателя. Самолет упал на территории аэродрома, летчик катапультировался. Жертв нет, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

За годы независимости в Беларуси разбилось 8 боевых самолетов. Всего с 1996 года войска ВВС и ПВО Беларуси потеряли 9 боевых машин. Погибло 10 летчиков. Один самолёт потерпел катастрофу во время авиасалона в польском городе Радом. Предлагаем вам карту катастроф белорусских военных самолетов.

30 сентября 2014 года в Лидском районе разбился Су-25. Летчик успел катапультироваться и отвести самолет от населенного пункта. СУ-25 загорелся из-за трения трубопровода и жгута. Изоляция нарушилась и произошло короткое замыкание.