Сегодня в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра возле урочища Куропаты. На ней приняли решение, что город изучит обоснованность возведения объекта на этом месте, рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трущенко говорит, что сейчас на объекте заканчивается обустройство стройплощадки с целью обеспечения безопасности граждан. Проще говоря, компании «Белреконструкция» разрешено полностью установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.

«Сейчас проводится изучение информации об обоснованности строительства рядом с Куропатами. Окончательное решение будет принято в течение ближайших дней», — пояснил глава Советского района.

Напомним, уже несколько дней продолжается акция протеста на стройке на улице Мирошниченко. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали.

Активисты находятся возле объекта постоянно, в том числе и ночуют там. По их словам, минувшей ночью на них напали неизвестные с заостренными палками.