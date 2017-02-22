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Решение примут в течение ближайших дней. Застройщик бизнес-центра возле Куропат побывал в мэрии
Сегодня в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра возле урочища Куропаты. На ней приняли решение, что город изучит обоснованность возведения объекта на этом месте, рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.
Трущенко говорит, что сейчас на объекте заканчивается обустройство стройплощадки с целью обеспечения безопасности граждан. Проще говоря, компании «Белреконструкция» разрешено полностью установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.
«Сейчас проводится изучение информации об обоснованности строительства рядом с Куропатами. Окончательное решение будет принято в течение ближайших дней», — пояснил глава Советского района.
Напомним, уже несколько дней продолжается
Активисты находятся возле объекта постоянно, в том числе и ночуют там. По их словам, минувшей ночью на них
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А сейчас на объекте заканчивается обустройство стройплощадки с целью обеспечения безопасности граждан.
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