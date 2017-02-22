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Решение примут в течение ближайших дней. Застройщик бизнес-центра возле Куропат побывал в мэрии

23.02.2017 17:35 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра возле урочища Куропаты. На ней приняли решение, что город изучит обоснованность возведения объекта на этом месте, рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трущенко говорит, что сейчас на объекте заканчивается обустройство стройплощадки с целью обеспечения безопасности граждан. Проще говоря, компании «Белреконструкция» разрешено полностью установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.

«Сейчас проводится изучение информации об обоснованности строительства рядом с Куропатами. Окончательное решение будет принято в течение ближайших дней», — пояснил глава Советского района.

Напомним, уже несколько дней продолжается акция протеста на стройке на улице Мирошниченко. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали.

Активисты находятся возле объекта постоянно, в том числе и ночуют там. По их словам, минувшей ночью на них напали неизвестные с заостренными палками.

 
 
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А сейчас на объекте заканчивается обустройство стройплощадки с целью обеспечения безопасности граждан.

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