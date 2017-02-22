



Брестские пограничники обнаружили следы, ведущие через границу из Украины в Беларусь и обратно. В ходе проверки местности в лесном массиве были найдены 18 мешков семян мака.

По данному факту начат административный процесс в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 23.31 КоАП Республики Беларусь (нарушение режима госграницы). сообщила пресс-служба ГПК.

Следственно-оперативная группа Малоритского РОВД изъяла находку для проведения экспертизы. Уже известно, что в мешках находилось более 450 килограммов мака.

Сотрудниками органов внутренних дел начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).