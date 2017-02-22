Государство решило оплатить создание музыкального инструмента для болельщиков, который должен стать популярным во время ЧМ-2018 по футболу.



Фото: Советский спорт

Очень интересная новость. Президент России Владимир Путин выделил грант на создание музыкального инструмента для болельщиков.

На официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение, которое подводит итоги конкурса от 2016 года. Предлагались различные идеи, и вот выбрали лучшие.

В списке — десятки фамилий. Среди них:

— Владимир Баграмянц — создание документального фильма об Иване Тургеневе;

— Светлана Аврамова — передвижная выставка произведений дальневосточных художников «Нам по пути»;

— Александр Ильин — мультимедийный культурно-познавательный проект в сфере туризма в российской Арктике;

— Виолетта Березовская — проект по разработке мобильного навигатора по памятникам архитектуры Красноярска;

— Иван Гавриков — на молодежный фотопроект «Москва Великая»;

— Сергей Кочетков, координатор организации байкеров «Ночные волки» — спектакль для детей «История Великой войны»…

— ну и вот Рустам Нугманов — на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России.

Сколько дано денег конкретно по каждому пункту — не сообщается. Также непонятно, как именно будет выглядеть музыкальный инструмент. Это пока сюрприз.

Вообще работает это так — сужу по открытым источникам. В 2016 году на гранты для некоммерческих организаций (НКО) будет потрачено 4,58 млрд российских рублей. Есть девять неправительственных организаций, которые проводят конкурсы и определяют грантополучателей по лучшим заявкам. Благотворительный фонд «Покров» — 420 млн, Российский союз ректоров — 649,9 млн рублей. Ну и так далее.

Согласно распоряжению президента, «деньги должны быть выделены на реализацию социально значимых проектов, а также проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Так, первый конкурс прошел 4 июля. Гранты распределили между 502 организациями, а всего была подана 3981 заявка. То есть удовлетворили 12,6% предложений. Это высокий процент.

Какие примерно дают деньги на грант? Я нашел самый большой размер — 17 млн в год. Но вот, например, благотворительный фонд биатлониста Антона Шипулина получил 2,5 млн на то, что в 10 небольших городах Свердловской области будут проведены однодневные фестивали «Спорт равных возможностей».

Диапазон огромный — от байк-шоу «Пятая империя» в Севастополе (7 млн) до проекта «Правда о еде» (4 млн), о котором в пояснении говорится «наша цель — формирование культуры потребления, чтобы рассказать людям, как их дурачат с помощью рекламы, а при этом есть аналогичные товары, которые стоят в несколько раз дешевле, а освободившиеся деньги можно инвестировать не в рост западных корпораций, а в свое образование».

В этом свете проект по созданию национального музыкального инструмента болельщика России не выбивается из общего ряда.

У меня спросили: «А как в других странах помогают людям в области спорта в таких проектах?»

Я несколько часов смотрел в интернете — и ничего подобного не нашел. Нет, за границей дают очень много грантов. В разы больше, чем у нас. Но на учебу, программы в областях искусства, экономики, образования, права. Есть международный фонд, поддерживающий программы для женщин, например.

Если зайти с другой стороны — как была создана вувузела? Южноафриканец Фредди Мааки в 1970 году смотрел чемпионат мира по футболу. И увидел, что болельщики команд приходят на матчи с дудками. Тогда он взял трубку-гудок со своего велосипеда и перенял опыт. Потом ее удлинил. Болельщики в ЮАР подхватили идею Мааки, в 90-х годах это стало массовой фишкой. И вот тогда компания Masincedane Sport в 2001 году начала промышленное производство вувузел. Кстати, весьма мерзкого инструмента, потому что он может нравиться тем, кто дудит — а не тем, кто это слушает.

Видео: Lysenkov TV

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Эффект примерно такой, когда я брал интервью у Кирилла Капризова с другими журналистами в аэропорту. А рядом ходил юный болельщик и дудел в дудку. Так вот через три минуты этого мальчика все хотели отшлепать. От этих звуков едва не взрывался мозг. И понятно, почему во время ЧМ-2010 некоторые телеканалы предлагали услугу своим пользователем — смотреть футбол с глушилкой, которая гасит звук вувузел, эту ноту си бемоль малой октавы.

Ну или посмотрите, как вувузела действует на собак:

Видео: Hussein Skyter

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Конечно, есть конкурсы на создание талисмана. Вот Екатерина Бочарова победила в таком, нарисовав человекоподобного волка. Его назвали «Забивака». ФИФА выкупила права за 500 долларов.

Есть мяч «Красава» — этим занимается конкретно спонсор, который платит большие деньги ФИФА за участие.

Но чтобы государство спонсировало создание футбольной фишки для болельщиков — повторю, это случай уникальный.

При этом тут может быть прибыль. Допустим теоретически грант составил 2−3 млн рублей. Но представляете, какой может быть доход от туристов, если летом 2018 года продавать рядом со стадионами эту свистелку? Грант точно отобьется. Да и деньги Рустам Нугманов из Электростали просто так не потратит, за них ведь надо отчитываться.

Победитель гранта воспринял это известие в фейсбуке с радостью:





Порадуемся и мы.



