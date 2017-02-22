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Беларусь готовится к проведению Европейских игр

23.02.2017 18:36 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь готовится к проведению Европейских игр

Правительство рассмотрело план мероприятий по подготовке II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Беларуси.

В четверг, 23 февраля, под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Был рассмотрен план мероприятий по подготовке и проведению состязаний, а также вопрос создания дирекции по подготовке и проведению Евроигр.

Как отметил во время заседания Андрей Кобяков, завершена работа по формированию подкомитетов по направлениям работы. Соответствующие предложения внесены на рассмотрение организационного комитета. "Руководителям необходимо в месячный срок утвердить планы работы подкомитетов. Все вопросы должны максимально решаться на месте", - подчеркнул премьер-министр.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место, пишет БЕЛТА.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство рассмотрело план мероприятий по подготовке II Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Беларуси.

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