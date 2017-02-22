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Литва считает, что БелАЭС - геополитический проект России, направленный против Литвы

23.02.2017 19:32 — Разное | Ежедневник  
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Литва считает, что БелАЭС - геополитический проект России, направленный против Литвы

Такое мнение 23 февраля в Вильнюсе высказала журналистам литовский президент Даля Грибаускайте, которая также добавила, что литовская сторона должна "сделать все, чтобы проект Белорусской АЭС стал экономически невыгодным».

Об этом  сообщает балтийское информагентство BNS.

"Я считаю Белорусскую АЭС российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы, — заявила она. — Этот проект — возможность шантажировать Литву и оказывать на нее давление, препятствовать синхронизации ее [энергосистемы] с Западом".

Грибаускайте подчеркнула, что Литва должна как минимум требовать от Беларуси безопасности и прозрачности реализации ее ядерной программы, а как максимум — всеми возможными способами остановить строительство Белорусской АЭС.

"Без сомнений, наша задача — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции, также мы должны ускорить процесс синхронизации национальной энергосистемы с объединенной энергосистемой Европы", — сказала президент Литвы. 

Она добавила, что литовская сторона должна "сделать все, чтобы проект Белорусской АЭС стал экономически невыгодным, чтобы его признали опасным и направленным против Литвы".

В начале февраля литовский МИД опубликовал на своем сайте десять причин, по которым Литва не считает сооружение БелАЭС безопасным.
 

 
 
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Такое мнение 23 февраля в Вильнюсе высказала журналистам литовский президент Даля Грибаускайте, которая также добавила, что литовская сторона должна "сделать все,...

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