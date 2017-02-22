|
Литва считает, что БелАЭС - геополитический проект России, направленный против Литвы
23.02.2017 19:32 — Разное | Ежедневник
Такое мнение 23 февраля в Вильнюсе высказала журналистам литовский президент Даля Грибаускайте, которая также добавила, что литовская сторона должна "сделать все, чтобы проект Белорусской АЭС стал экономически невыгодным».
Об этом сообщает балтийское информагентство
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое мнение 23 февраля в Вильнюсе высказала журналистам литовский президент Даля Грибаускайте, которая также добавила, что литовская сторона должна "сделать все,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии