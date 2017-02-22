



Такое мнение 23 февраля в Вильнюсе высказала журналистам литовский президент Даля Грибаускайте, которая также добавила, что литовская сторона должна "сделать все, чтобы проект Белорусской АЭС стал экономически невыгодным».

Об этом сообщает балтийское информагентство BNS .



"Я считаю Белорусскую АЭС российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы, — заявила она. — Этот проект — возможность шантажировать Литву и оказывать на нее давление, препятствовать синхронизации ее [энергосистемы] с Западом".



Грибаускайте подчеркнула, что Литва должна как минимум требовать от Беларуси безопасности и прозрачности реализации ее ядерной программы, а как максимум — всеми возможными способами остановить строительство Белорусской АЭС.



"Без сомнений, наша задача — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции, также мы должны ускорить процесс синхронизации национальной энергосистемы с объединенной энергосистемой Европы", — сказала президент Литвы.



Она добавила, что литовская сторона должна "сделать все, чтобы проект Белорусской АЭС стал экономически невыгодным, чтобы его признали опасным и направленным против Литвы".



В начале февраля литовский МИД опубликовал на своем сайте десять причин, по которым Литва не считает сооружение БелАЭС безопасным.

