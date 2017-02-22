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"Локомотив" разгромил минское "Динамо" во втором матче плей-офф КХЛ

23.02.2017 19:35 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» крупно уступило в Ярославле «Локомотиву» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:7 (0:1, 0:4, 2:2).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом периоде хозяева отметились лишь одним голом, автором которого стал Стаффан Кронвалль, но во втором полностью переиграли минчан. С 27 по 39 минуты отличились Артем Ильенко, Якуб Накладал, Егор Аверин и Дмитрий Лугин, причем последнюю шайбу пропустил уже заменивший Бена Скривенса Кевин Лаланд.

Крайне неудачно для «Динамо» начался и третий период: две шайбы в меньшинстве забросил Андрей Локтионов. После этого ярославцы совсем бросили играть, а минчане, наоборот, стали эффективнее действовать в атаке и отметились двумя шайбами. Сначала большинство реализовал Дмитрий Коробов, а затем удачно сыграл на «пятаке» Мэтт Эллисон.

«Локомотив»: Мурыгин (Судницын), Кронвалл (К) — Накладал, Тальбо (А) — Контиола — Козун; Любушкин — Гавриков, Полунин — Красковский — Коршков; Рафиков — Пашнин (А), Ильенко — Локтионов — Кадейкин; Коледов — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Дрозд — Стась — Павлович (К); Хенкель — Шинкевич, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Матерухин; Готовец — Лисовец, Палушай — С. Костицын (А) — Комаров; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

После двух матчей «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующий матч пройдет 25 февраля в Минске.


  

«Локомотив»
  7−2  

«Динамо-Минск»

Кронвалль 8`

Ильенко 27`

Накладал 28`

Аверин 35`

Лугин 39`

Локтионов 41`

Локтионов 43`
 

Коробов 44`

Эллисон 54`

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн встречи.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" крупно уступило в Ярославле "Локомотиву" во втором матче первого раунда Кубка Гагарина - 2:7 (0:1, 0:4, 2:2).

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