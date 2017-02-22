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"Забег настоящих мужчин" прошел в Минске

23.02.2017 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мужской забег прошел днем у столичного Дворца спорта – тысяча мужчин пробежали дистанции от одного до трех с половиной километров. Подобный исключительно мужской забег прошел в Минске впервые.

"Мы проводили к 8 марта женский забег, после этого мужчины предложили, чтобы мы устроили и мужской. Ну и когда это сделать, как не 23 февраля", – отметил Девятовский.

Обязательным условием для участия в забеге был оголенный торс. На финише каждого участника ждала памятная медаль и поцелуй от награждающей девушки. Многие участники забега хвастались своими достижениями и отмечали, что, даже несмотря на холод, бегать им понравилось.

"Мне тоже бежалось очень легко, непривычно даже", – признался Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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