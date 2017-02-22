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Жители вышли на митинг против строительства возле Куропат, активисты остались еще на одну ночь
От 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционных активисты провели вечером 23 февраля импровизированный митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты.
На собрании жильцов присутствовали сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец, сопредседатель незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, председатель партии БНФ Алексей Янукевич и Алесь Логвинец.
Северинец призвал местных жителей писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.
Активисты «Молодого фронта» заявили, что останутся этой ночью на строительной площадке, несмотря на нападение, произошедшее накануне.
23 февраля в Мингорисполкоме прошла
Активисты находятся возле объекта постоянно, в том числе и ночуют там. По их словам, минувшей ночью на них
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От 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционных активисты провели вечером 23 февраля импровизированный митинг против строительства бизнес-центра возле урочища...
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