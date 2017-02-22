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Жители вышли на митинг против строительства возле Куропат, активисты остались еще на одну ночь

23.02.2017 19:55 — Разное | Tut.by  
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От 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционных активисты провели вечером 23 февраля импровизированный митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты.


На собрании жильцов присутствовали сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец, сопредседатель незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, председатель партии БНФ Алексей Янукевич и Алесь Логвинец.

Северинец призвал местных жителей писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.

Активисты «Молодого фронта» заявили, что останутся этой ночью на строительной площадке, несмотря на нападение, произошедшее накануне.

23 февраля в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра. Власти пообещали изучить обоснованность возведения объекта на этом месте и дать ответ через несколько дней. А пока компании «Белреконструкция» разрешено обустроить стройплощадку с целью обеспечения безопасности граждан: установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.

Акция протеста на стройке на улице Мирошниченко продолжается несколько дней. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали.

Активисты находятся возле объекта постоянно, в том числе и ночуют там. По их словам, минувшей ночью на них напали неизвестные с заостренными палками.

 
 
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От 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционных активисты провели вечером 23 февраля импровизированный митинг против строительства бизнес-центра возле урочища...

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