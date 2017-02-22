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Путин рассказал, сколько в Сирии боевиков с постсоветского пространства

23.02.2017 20:17 — Разное | Ежедневник  
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Путин рассказал, сколько в Сирии боевиков с постсоветского пространства

В Сирии скопилось огромное количество боевиков из России и бывших республик СССР, заявил президент России Владимир Путина на на встрече с офицерами Северного флота.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять  - из республики бывшего Советского союза»,-  заявил президент России.   

"С учетом того, что у нас безвизовый режим между странами, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России. Выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ", — добавил Путин, обращаясь к военным.

При этом он подчеркнул, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии, и это способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и  созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции, пишут РИА-Новости.

 
 
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