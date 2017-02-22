«Столица», судя по всему, не восстановилась должным образом после насыщенного и трудного матча с российской «Диной» (4:5), да и огромный опыт и мастерство игроков «Кайрата» сыграли свою роль.



Фото: МФК «Столица»

Действующие обладатели Кубка Еременко открыли счет на 7-й минуте, а повторили успех на 18-й, когда вышедший на замену Михаил Першин реализовал штрафной удар. «Столица» в лице Королишина и Лазюка раз за разом упускала шансы наверстать упущенное, чем воспользовались футболисты «Кайрата» — бразилец Энрике под занавес первого тайма сделал счет 3:0.

Занявший место в воротах «Столицы» Алексей Лукша действовал надежно, но все же не сумел сохранить ворота в неприкосновенности — на 28-й минуте Михаил Першин реализовал пенальти. В то же время Игита смог отразить атаки минской команды, тем самым сохранив итоговый счет — 4:0 в пользу «Кайрата».

Матч запомнился также трогательной акцией игроков «Столицы» в поддержку футболиста «Кайрата» и сборной Бразилии Нето. В начале 2017 года у него была обнаружена опухоль головного мозга. Нето был прооперирован и сейчас находится на родине, где продолжает лечение. Игроки минского клуба выложили телами надпись NETO на паркете перед началом матча.

Алматинская команда выходит из группы «А» с первого места, вторым полуфиналистом стала «Дина». «Столица» в субботу сыграет за 5-е место с рижским «Никарсом».

Полуфиналистами в группе «В» стали «Сибиряк» и «КПРФ».

ФОНБЕТ — Кубок Еременко

«Кайрат» (Алматы) — «Столица» (Минск) — 4:0

Голы: Тайиби 6' (1:0), Першин 18' (2:0), Занардо Мендока 23' (3:0), Першин 28' (4:0).

Предупреждения: Дрот; Щербич, Королишин.