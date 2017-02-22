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Беларусь хочет создать сборочные производства в Анголе
23.02.2017 20:59 — Разное | Ежедневник
Эта тема рассматривается во время визита в Анголу 22-25 февраля Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ЮАР и Анголе по совместительству Андрея Молчана.
Так, состоялись встречи белорусского дипломата с вице-президентом Анголы Манюэлем Висэнте, спикером Национальной ассамблеи (парламента) Фернандо да Пьедаде Диаз душ Сантушем, представителями банковских, деловых кругов Анголы и др.
Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, включая обеспечение взаимных поставок белорусской и ангольской продукции, а также создание сборочных производств.
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Эта тема рассматривается во время визита в Анголу 22-25 февраля Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ЮАР и Анголе по совместительству Андрея Молчана.
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