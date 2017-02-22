﻿ Беларусь хочет создать сборочные производства в Анголе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь хочет создать сборочные производства в Анголе

23.02.2017 20:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь хочет создать сборочные производства в Анголе

Эта тема рассматривается во время визита в Анголу 22-25 февраля Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ЮАР и Анголе по совместительству Андрея Молчана.

Так, состоялись встречи белорусского дипломата с вице-президентом Анголы Манюэлем Висэнте, спикером Национальной ассамблеи (парламента) Фернандо да Пьедаде Диаз душ Сантушем, представителями банковских, деловых кругов Анголы и др.

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, включая обеспечение взаимных поставок белорусской и ангольской продукции, а также создание сборочных производств.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта тема рассматривается во время визита в Анголу 22-25 февраля Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ЮАР и Анголе по совместительству Андрея Молчана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путин рассказал, сколько в Сирии боевиков с постсоветского пространства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика