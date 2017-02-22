



Эта тема рассматривается во время визита в Анголу 22-25 февраля Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в ЮАР и Анголе по совместительству Андрея Молчана.

Так, состоялись встречи белорусского дипломата с вице-президентом Анголы Манюэлем Висэнте, спикером Национальной ассамблеи (парламента) Фернандо да Пьедаде Диаз душ Сантушем, представителями банковских, деловых кругов Анголы и др.

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, включая обеспечение взаимных поставок белорусской и ангольской продукции, а также создание сборочных производств.

