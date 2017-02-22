Белорусские биатлонистки Анна Сола и Дарья Блашко вошли в десятку лучших по итогам индивидуальной гонки, заняв седьмое и восьмое места на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Анна Сола. Фото: Белорусская федерация биатлона

Чемпионкой мира среди юниорок до 21 года стала Меган Бэнкс из Канады, которая не допустила ни одного промаха — 37 мин. 22,0 сек. (0+0+0+0). Второе место заняла Юлия Швайгер из Австрии — +47,9 сек. (0+0+0+1). На третью ступень пьедестала почета поднялась немка Анна Вайдель — +1 мин. 20,0 сек. (0+1+0+0).

Белоруска Анна Сола допустила два промаха на втором огневом рубеже и уступила победительнице 1 мин. 57,6 сек. (0+2+0+0). Дарья Блашко разместилась на одну строку итогового протокола ниже — +2 мин. 16,9 сек. (1+1+0+0). Не справилась со стрельбой в гонке Динара Алимбекова, заняв 55-е место — +8 мин. 30,8 сек (1+3+2+2).

Сегодня в Брезно-Осрбли состоялась также индивидуальная гонка у юниоров. Лучшим из белорусов стал Игорь Карпюк — 16-е место. Победил Синдре Петтерсен из Норвегии.