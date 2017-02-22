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13 лет - в депо. Ликвидируется старейший российский девелопер на рынке недвижимости Беларуси

23.02.2017 23:44 — Разное | Ежедневник  
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13 лет - в депо. Ликвидируется старейший российский девелопер на рынке недвижимости Беларуси

flungjohnny.blogspot.com.by

Зарегистрированная в 2003 году для реализации первого инвестпроекта на рынке коммерческой недвижимости Минска компания «Манолиум Инжиниринг» ликвидируется.

По заявлению ликвидатора, которым стала  фирма «Центр ликвидации и банкротства предприятий», Экономическим судом Минской области в отношении российской компании начата процедура банкротства. Об этом сообщается на странице Единого государственного реестра сведений о банкротстве.   

«Манолиум Инжиниринг» - девелопер одного из первых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, который начал реализовываться на молодом рынке коммерческой недвижимости Беларуси в 2003 году. Компанию вывел на белорусский рынок  российский бизнесмен Арам Екавян, владелец материнской компании «Манолиум Процессинг».  В показавшийся ему перспективный проект в союзной Беларуси он инвестировал деньги, заработанные на продаже своих нефтехимических активов.

В 2003 году «Манолиум Инжиниринг» стала победителем объявленного Мингорисполком тендера на застройку бывшего троллейбусного депо в районах улиц Киселева-Красной и тогда еще улицы Варвашени. Предполагалось на этой площадке построить многофункциональный комплекс, в который вошли бы  бизнес-центр, гостиница, торговые галереи и жилые дома.  В качестве управляющего гостиницей рассматривался сначала вариант с брендом Radisson, потом – с Park Inn (оба принадлежат компании  Rezidor Hotel Group). Объем инвестиций в проект оценивался в 450 млн долларов. Обременением инвестору по условиям тендера стало возведение нового депо на 220 троллейбусов в Уручье, который инвестор до того как приступить к застройке возле «Горизонта»  должен был передать в дар городу.  

Проект начал реализовываться  именно с депо в 2007 году, потом был прерван из-за кризиса и возобновился в 2011 году.  “Манолиум Инжиниринг” построил депо практически на 80-85%, но вложил в него больше (22 млн вместо 15 млн долларов), чем было запланировано по инвестсоглашению. Из-за этого, по версии застройщика,  возник конфликт с властями, которые в 2014 году расторгли с “Манолиум Инжиниринг” инвестиционный договор. В свою очередь компания отказалась передавать на баланс города новое депо, требуя возврата вложенных средств. По версии города, в возникновении конфликтной ситуации, приведшей в итоге к расторжению инвестдоговора, виновен инвестор, который затянул строительство и допустил перерасход средств. Также власти считали, что могут предъявить к инвестору претензии по упущенной выгоде – город не получил комплекса в центре города и налогов, которые мог бы иметь с него. 

 
Теги: Минск
 
 
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