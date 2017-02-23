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Вудкрофт о разгроме в Ярославле: Мы не были готовы заплатить должную цену за победу

23.02.2017 22:08 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после разгрома в Ярославле во втором матче первого раунда Кубка Гагарина заявил о том, что соперник добился успеха потому, что хотел победить больше, сообщает официальный сайт «зубров».


Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— В первую очередь хочу поздравить тренера хозяев с победой. «Локомотив» сегодня выглядел так, как будто хотел выиграть больше, чем мы. Сегодня мы были недостаточно хороши, плохо действовали в некоторых эпизодах. Мы не были готовы заплатить должную цену за победу, а «Локомотив» ее заплатил и выиграл. Наши игроки должны знать, что в плей-офф соперники не прощают такие ошибки.

— Когда можно ожидать возвращения Фредрика Петтерссона, получившего сотрясение?

— Со дня на день.

— Как оцените физическое состояние команды? Может, сыграли свою роль 10-минутные удаления в самом начале встречи…

— Нет. Соперники хотели выиграть больше, чем мы. Это главное.

— Будет ли другой хоккей на «Минск-Арене»? Помогут ли нашей команде болельщики?

— Как я уже говорил раньше, на «Минск-Арене» любому сопернику тяжело играть. Все это благодаря нашим болельщикам. Мы почти на краю и будем делать все возможное, чтобы вернуться в серию.

Алексей Кудашов: Мы уже забыли эту игру

— Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество площадки. Готовимся к следующему матчу.

— Насколько тяжело будет сохранить холодную голову после такой победы?

— Мы уже забыли эту игру. И я не случайно сказал, что мы уже готовимся к следующему матчу. Прекрасно знаем «Минск-Арену», знаем, что нас ждет.

— Целая пятерка вашей команды еще не вступала в борьбу. Мы увидим ее в ближайших матчах?

— Посмотрим. Проанализируем все и тогда примем решение, — сказал главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.

Два следующих поединка серии до четырех побед с «Локомотивом» пройдут 25 и 27 февраля на льду «Минск-Арены». Если после этих встреч обладатель путевки во второй раунд Кубка Гагарина не определится, оставшиеся матчи запланированы на 1 марта (в Ярославле), 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после разгрома в Ярославле во втором матче первого раунда Кубка Гагарина заявил о том, что соперник добился успеха...

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