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Вудкрофт о разгроме в Ярославле: Мы не были готовы заплатить должную цену за победу
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после
— В первую очередь хочу поздравить тренера хозяев с победой. «Локомотив» сегодня выглядел так, как будто хотел выиграть больше, чем мы. Сегодня мы были недостаточно хороши, плохо действовали в некоторых эпизодах. Мы не были готовы заплатить должную цену за победу, а «Локомотив» ее заплатил и выиграл. Наши игроки должны знать, что в плей-офф соперники не прощают такие ошибки.
— Когда можно ожидать возвращения Фредрика Петтерссона, получившего сотрясение?
— Со дня на день.
— Как оцените физическое состояние команды? Может, сыграли свою роль 10-минутные удаления в самом начале встречи…
— Нет. Соперники хотели выиграть больше, чем мы. Это главное.
— Будет ли другой хоккей на «Минск-Арене»? Помогут ли нашей команде болельщики?
— Как я уже говорил раньше, на «Минск-Арене» любому сопернику тяжело играть. Все это благодаря нашим болельщикам. Мы почти на краю и будем делать все возможное, чтобы вернуться в серию.
Алексей Кудашов: Мы уже забыли эту игру
— Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество площадки. Готовимся к следующему матчу.
— Насколько тяжело будет сохранить холодную голову после такой победы?
— Мы уже забыли эту игру. И я не случайно сказал, что мы уже готовимся к следующему матчу. Прекрасно знаем «Минск-Арену», знаем, что нас ждет.
— Целая пятерка вашей команды еще не вступала в борьбу. Мы увидим ее в ближайших матчах?
— Посмотрим. Проанализируем все и тогда примем решение, — сказал главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
Два следующих поединка серии до четырех побед с «Локомотивом» пройдут 25 и 27 февраля на льду «Минск-Арены». Если после этих встреч обладатель путевки во второй раунд Кубка Гагарина не определится, оставшиеся матчи запланированы на 1 марта (в Ярославле), 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).
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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после разгрома в Ярославле во втором матче первого раунда Кубка Гагарина заявил о том, что соперник добился успеха...
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