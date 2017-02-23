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Чиж больше не руководит «Трайплом»

23.02.2017 17:42 — Разное | БДГ  
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Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл».

Как сообщает Naviny.by, последний день в качестве гендиректора Чиж отработал 31 января, после чего компанией начал официально руководить его сын. На посту руководителя своей фирмы Юрий Чиж проработал 25 лет.

По информации сайта, Чиж теперь будет возглавлять наблюдательный совет «Трайпла», однако пока официально занимает пост заместителя генерального директора компании, а на новую должность перейдет после отчетно-выборного собрания.

Несмотря на рокировку, Юрий Чиж остается владельцем 66,5% акций компании, по 16,75% акций принадлежит президенту Федерации спортивной борьбы РФ Михаилу Мамиашвили и российскому предпринимателю и меценату Иосифу Аксентьеву (Анзори Кикалишвили).

Напомним, осенью прошлого года Юрий Чиж неожиданно был арестован, дело Чижа находилось на личном контроле президента. Вышел Чиж довольно быстро, а пока он был в СИЗО КГБ, компанией руководил его сын Сергей.

 
 
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Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл».

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