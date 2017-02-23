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Чиж больше не руководит «Трайплом»
Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл».
Как сообщает
По информации сайта, Чиж теперь будет возглавлять наблюдательный совет «Трайпла», однако пока официально занимает пост заместителя генерального директора компании, а на новую должность перейдет после отчетно-выборного собрания.
Несмотря на рокировку, Юрий Чиж остается владельцем 66,5% акций компании, по 16,75% акций принадлежит президенту Федерации спортивной борьбы РФ Михаилу Мамиашвили и российскому предпринимателю и меценату Иосифу Аксентьеву (Анзори Кикалишвили).
Напомним, осенью прошлого года Юрий Чиж неожиданно был арестован,
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Юрий Чиж покинул пост генерального директора ООО «Трайпл».
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