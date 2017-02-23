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Равков: отстаивать национальные интересы будем даже вооруженным путем

23.02.2017 21:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Развитие системы ПРО, ракетных войск стали наиболее приоритетными в Министерстве обороны, большая часть бюджетных денег, выделенных на армию, расходуются на развитие этих направлений, рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков в эфире ОНТ.

Равков: отстаивать национальные интересы будем даже вооруженным путем
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Чтобы определить, какими должны быть Вооруженные силы, необходимо провести глубокий анализ обстановки, экономических способностей страны, внешних угроз. Исходя из этого определяется, каким должен быть их состав", – пояснил Равков.

Он отметил, что в Вооруженных силах республики в настоящее время проводятся мероприятия обновления и модернизации.

"Два основных источника поставки военной техники: Государственный военно-промышленный комитет и импорт из России по внутренним ценам РФ", – отметил Равков.

Министр заявил, что вокруг Беларуси идет усиление групп войск НАТО. Он также считает, что нельзя не принимать это во внимание. Изменением внешнеполитической обстановки обусловлено принятие второй военной доктрины в прошлом году.

"Мы всем заявляем, что отстаивать национальные интересы будет любыми способами, даже вооруженным путем", – сказал Равков.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны проинформировал, что сейчас Вооруженные силы Беларуси занимаются обновлением и модернизацией военного оборудования.

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