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Украденный из Дахау фрагмент "Arbeit macht frei" возвращен в музей
23.02.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В церемонии приняли участие члены правительства Баварии, а также руководитель Международного комитета Дахау Жан-Мишель Томас и руководство мемориала.
© REUTERS Police Norway
Лагерь Дахау — это один из первых концлагерей на территории Германии. Лозунг "Труд освобождает" нацисты размещали на воротах многих концлагерей. Подобный случай вандализма — не первый такого рода: в 2009 году металлическую пластину с лозунгом Arbeit macht frei украли из Освенцима.
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В мемориальном комплексе Дахау прошла церемония по случаю возвращения украденной части ворот с надписью Arbeit macht frei. Смотрите на видео, как возвращали исторический...
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