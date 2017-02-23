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Украденный из Дахау фрагмент "Arbeit macht frei" возвращен в музей

23.02.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В церемонии приняли участие члены правительства Баварии, а также руководитель Международного комитета Дахау Жан-Мишель Томас и руководство мемориала.

Украденный из Дахау фрагмент "Arbeit macht frei" возвращен в музей
© REUTERS Police Norway
Украденные из концлагеря Дахау ворота нашли в Норвегии

Похищенный более чем два года назад фрагмент ворот из Дахау был найден в конце прошлого года в Норвегии благодаря звонку от неизвестного.

Лагерь Дахау — это один из первых концлагерей на территории Германии. Лозунг "Труд освобождает" нацисты размещали на воротах многих концлагерей. Подобный случай вандализма — не первый такого рода: в 2009 году металлическую пластину с лозунгом Arbeit macht frei украли из Освенцима.

 
 
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В мемориальном комплексе Дахау прошла церемония по случаю возвращения украденной части ворот с надписью Arbeit macht frei. Смотрите на видео, как возвращали исторический...

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