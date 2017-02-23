



Проект Национальной платформы бизнеса-2017 содержит 86 предложений по раскрепощению предпринимательства, представленных белорусским бизнесом.

«Проект разрабатывался в течение трех месяцев, работа над ним еще не завершена. На Ассамблее деловых кругов, которая состоится 1 марта, мы вынесем этот проект к обсуждению и утверждению», – рассказала на пресс-конференции в четверг вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

Она также обратила внимание на отличительную черту Национальной платформы бизнеса-2017. «В ней с самого начала приняли участие не только предприниматели, расширился состав бизнес-ассоциаций, но и Минэкономики отправило в координационный совет заместителя директора Департамента по предпринимательству Александра Калиновского, который активно принял участие в работе», – отметила Коваль.

Эксперт рассказала, что на начальном этапе работы над проектом проводится анализ экономической среды в Беларуси, также опрашиваются представители бизнеса с целью понять, какие на сегодня есть болевые точки, и только после серьезного анализа полученного материала вырабатываются конкретные предложения Платформы.

На некоторых острых проблемах, которые мешают раскрепощению предпринимательства в Беларуси, эксперт остановилась более подробно. Так, Коваль указала на серьезный вопрос, связанный с неравными условиями хозяйствования в Беларуси, когда в привилегированном положении по многим вопросам оказывается госпредприятие.

В свою очередь, на ее взгляд, требуют незамедлительного решения и вопросы по снижению налоговой нагрузки для бизнеса.

«Очень важно не только снизить налоговую нагрузку, но и оптимизировать ее, сделать доступным администрирование налогов, – отметила вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. – Опросы представителей бизнес-сообщества говорят о том, что это на сегодня самый больной вопрос. В тех условиях, которых оказался бизнес, когда вымыты оборотные средства, когда сплошные нерасчеты с предприятиями, налоговая нагрузка является непосильной».

В свою очередь эксперт указала и на такие проблемы, как порочная практика разработки и принятия актов законодательства, регулирующего коммерческую деятельность, без участия МСБ; деструктивные практики конфискации товаров, наложения разорительных штрафов; дискриминационные практики монополий и т.п.

По словам Лилии Коваль, реализация Национальной платформы бизнеса Беларуси позволит решить некоторые из этих проблем.

Так, отметим, что проект «Платформы-2017» содержит 86 предложений и определяет 6 приоритетных направлений по улучшению делового климата в стране. В частности, это добросовестная конкуренция, эффективная дебюрократизация, регуляторная оптимизация, институты инклюзивного роста, расширение доступа к имуществу, активам и инвестициям, а также ответственное партнерство.

Сборник предложений по улучшению делового климата «Национальная платформа бизнеса Беларуси» является частью предлагаемых бизнес-сообществом системных мер по развитию экономики. Начиная с 2006 года, всего на законодательном уровне реализовано более 420 предложений, представленных предпринимательским сообществом в десяти предшествующих выпусках платформы.



