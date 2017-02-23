Все началось в того, что у коллеги по цеху «полетели» спортивные наушники. Коллега — Александр Демидович, руководитель проекта AUTO.TUT.BY, который хорошо известен в белорусском сообществе бегунов. Удивительно, но до этого он бегал в «древних» Sennheiser PMX 80 Sport II.





Мы решили помочь определиться идейному вдохновителю Минского полумарафона, который намотал за свою карьеру бегуна более 5000 км, и дали Александру на тест лучшие спортивные беспроводные наушники. За предоставленные гаджеты говорим большое спасибо магазину со статусом Apple Premium Reseller — i-Store .

В отбор попали последние новинки ушедшего года, а также наушники, которые пользуются устойчивым доверием и спросом среди бегунов и адептов активного образа жизни:

Beats PowerBeats 3, Jabra Sport Pulse, Jabra Sport Coach, Plantronics BackBeat Fit и Bang & Olufsen Beo Play H5. Какие их них пройдут тест известного полумарафонца?









Beats PowerBeats 3

Продолжение известной линейки PowerBeats. Модель вышла в 2016 году и далеко не все сторонники активного образа жизни успели ее распробовать.

Заушное крепление спортивных наушников традиционно считается самым надежным. И PowerBeats 3 является еще одним подтверждением, что это далеко не всегда так.

Конструкторы явно понадеялись на заушные дужки. На них выведена основная функция посадки и крепления. Сама амбушюра прилегает к ушному каналу не плотно. Не помогает и комплект сменных амбушюр. Во время пробежки не покидает ощущение нечто болтающегося на ушах.





Из-за неплотного соединения страдает и качество звука. Аудиофилам явно стоит присмотреть себе что-то другое. Звук плоский. Дешевый бумбокс. Шумоизоляция также отсутствует.

С другой стороны PowerBeats 3 очень понравится активным людям, ценящим свое время. Наушники оснащены технологией быстрой подзарядки Fast Fuel. По заверениям производителя 1 минута подзарядки соответствует 5 минутам работы.

Проверил: на первую подзарядку устройства ушло 35 минут. Это лучший показатель среди наушников сегодняшнего обзора. При этом заявленное время работы наушников составляет 12 часов! Это тоже отличный результат.

Третья версия беспроводных наушников отличается также улучшенной влагозащитой. Адепты красивых форм теперь могут не бояться за работоспособность устройства. И в дождь и при кардиотренировке с повышенным потоотделением наушники должны справиться со своей задачей.





Чем еще запомнился PowerBeats 3? В этой модели использована технология беспроводной связи NFC, которая обеспечивает легкое соединение с телефоном (в данном случае с iPhone 7).

Все управление выведено на пульт RemoteTalk со встроенным микрофоном. Отвечать на звонки, переключать треки, регулировать громкости, включать Siri можно не прикасаясь к основному девайсу. Причем сам шнур, на котором базируется пульт, с регулировкой по длине.

В комплект Beats PowerBeats 3 входят:

— наушники;

— комплект сменных амбушюр — 2 пары;

— кабель USB;

— прорезиненный чехол.

Beats PowerBeats 3 доступны в 5-ти цветах: белый, желтый, красный, синий и черный.

Jabra Sport Pulse

Любой человек, мало-мальски знакомый с аэробными нагрузками, понимает насколько важно в процессе тренировки контролировать свой пульс. Стоит чуть переборщить с нагрузкой или интенсивностью как пульс перейдет в запредельную зону, и грош цена всей тренировке.

Большинство профессиональных бегунов контролирует сердцебиение с помощью пульсометров. Любители долгое время были не у дел. Пока не появились Jabra Sport Pulse. Это спортивные наушники, которые умеют снимать пульс с ушной раковины.





Крепление наушника имеет 2 точки опоры: амбушюра — в ушном канале и лапка на съемной манжете — внутри пазух ушной раковины. При кажущейся хрупкости конструкции, в надежности крепления сомневаться не приходится. Процесс надевания наушника потребует некоторой сноровки, но наловчиться легко за пару тренировок.

Для блокировки шума в Jabra Sport Pulse использована система активного шумоподавления. Она накладывает звуковой сигнал в противофазе. Штука настолько эффективная, что возникает ощущение оторванности от происходящего вокруг. Не совсем безопасное решение при пробежках вдоль автодорог общего пользования.

Слот для подзарядки скрывается за резиновой манжетой на правом наушнике. Вроде как хорошее решение с точки зрения пыле-, влаги- и ударопрочности. Но для подзарядки манжету нужно оттягивать, чтобы обеспечить доступ к слоту мини USB. Сколько подобных манипуляций выдержит эта штуковина, если в год предполагается 160 тренировок?

Для подзарядки потребуется 2 часа. Это действительно так. Заявленное время непрерывной работы — 5 часов или 240 часов в режиме ожидания.





Сами наушники обладают неплохими характеристиками: 6-миллиметровые динамики с чувствительностью 94 дБ и диапазоном частот 20 Гц — 20 кГц, MEMS-микрофон 100 Гц — 8 кГц, чувствительность которого 14 дБ ± 3 дБ.

Тут реализована поддержка Dolby и активного изменения уровня баса, но и то и то реализовано через фирменный софт, который необходимо установить на телефон. Сам звук — объемный, сочный. Велик запас громкости. Меломанам придется по душе.

На панель управления вынесены включение/выключение, постановка на паузу при звонке, коммуникация с Siri и регулировка громкости. Для переключения треков придется обращаться к телефону или смарт-часам.

Но главная фишка этой модели — конечно же пульсометр, который считывает пульс с ушной раковины. Активация пульсометра осуществляется через мобильное приложение. Предварительно фирменное приложение запросит рост, вес и дату рождения. А после тренировки в мобильном приложении как в центре управления полетом появится вся аналитика по тренировке: пульс, сожженные калории, километраж (в случае с бегом) и масса другой полезной информации.

Отмечено, что наушники Jabra Sport Pulse дружит с Endomondo, RunKeeper, Strava и другими приложениями для бега и активных видов спорта. Впрочем, любителей бега едва ли пересадить на мобильное приложение Jabra. Всю эту информацию они получают из пульсометров или уже используемых беговых приложений.

В таком случае резонно возникает вопрос зачем Jabra потребовалось собственная разработка. Ставка на начинающих бегунов и адептов фитнеса едва ли себя оправдает.

В комплект Jabra Sport Pulse входят:

— наушники;

— комплект сменных амбушюр — 3 пары;

— комплект сменных манжет с ножкой под разный рисунок уха — 3 пары;

— кабель USB;

— клипса для шнура;

— чехол на молнии с кармашком для хранения сменных амбушюр.

Jabra Sport Coach

Не существует более эффективных тренировок, чем занятия с персональным тренером. Наушники Jabra Sport Coach — это хорошее решение для тех, кто хочет прокачаться к сезону, но ограничен в финансовых возможностях.

Внешне эта модель как две капли воды напоминает Jabra Sport Pulse: использована та же система крепления, схожие материалы, звучат также хорошо, также легко коннектятся с девайсом, пыле и влагостойкость соответствует классу IP55…





Впрочем, маркетологам все же предоставили «свободу творчества». И те расщедрились мультиколором мембраны для крепления в ушной раковине. Она может быть желтого, красного, голубого или серого цвета. Однако главная фишка этой модели все же не цветовая дифференциация, а наличие встроенного датчика движения Trackfit. Именно на его базе построена целая система тренировок.

Чтобы оценить все фишки данной модели наушников, потребуется скачать мобильное приложение Sport Life. Дальше — просто выбрать интересуемую программу тренировки и выполнять поступающие команды…

Наушники Jabra Sport Coach позиционируются как идеальное устройство для кроссфита. Впрочем, ни наушники, ни приложение не отслеживает количество повторений. И в этом кроется лазейка для ленивых.

Виртуальный тренер не прикрикнет и не будет стоять над душой. Все построено по принципу «если обманываешь, то только себя». Таким образом, выбираешь программу. Тебе говорят что делать и какое количество подходов. По завершению нажимаешь кнопку на левом наушнике. Система говорит сколько есть времени на отдых. А затем анонсирует следующий этап тренировки. И так далее по кругу. Единственное «но» — виртуальный тренер общается с тобой на английском. Зато есть возможность прокачать свои познания в фитнес-терминологии.





Заядлым бегунам мобильное приложение будет лишним. Есть несчетное количество приложений от производителей экипировки и спортивной обуви. А вот любители фитнеса разработку Jabra могут оценить по достоинству.

В комплект Jabra Sport Coach входят:

— наушники;

— комплект сменных амбушюр — 3 пары;

— комплект сменных манжет с ножкой под разный рисунок уха — 2 пары;

— кабель USB;

— клипса для шнура;

— чехол на молнии с кармашком для хранения сменных амбушюр.

Наушники Jabra Sport Coach доступны в 4-х цветах: желтый, красный, голубой и серый.

Plantronics BackBeat Fit

После вышеназванных моделей эта гарнитура может показаться «сироткой», но все же Plantronics BackBeat Fit имеют несколько прикольных решений, которые оригинальны и по сей день, несмотря на то, что наушники вышли на рынок в 2015 году.

Первое, на что обращаешь внимание при распаковке, — гибкая затылочная дужка. Хоть узел вяжи. Удобное решение для транспортировки. Лишь ближе к ушным дужкам пластик становиться жестким.





Посадка динамика — классическая, заушная. Силиконовая ножка призвана усилить надежность крепления в ушной раковине. Провел в них комбинированную тренировку. Сидят как влитые. Правда надевать наушники с первого раза не просто.

С другой стороны, замена амбушюр тут не предусмотрена. Защита от влаги и от пота в них продумана лучше, чем в других наушниках обзора. Особенно хитро «замаскирован» слот для подзарядки. Но вообще, наушники сделаны на «среднестатистическое ухо». Соответственно и ожидать какого-то качественного звука не стоит.

Первая подзарядка заняла 1 час 50 минут. Есть светодиодная индикация подзарядки. Заявленное время работы — 6 часов. В этой модели предусмотрена функция поиска гарнитуры. Правда, чтобы найти наушники с помощью этой функции, их батарея должна быть заряжена.

Управление девайсом выведено на лицевую сторону наушников. На левом — проигрывание треков и постановку на паузу. На правом — ответы на входящие звонки. Для регулировки громкости и переключения треков придется лезть в мобильник.





Чехол наушников имеет второе предназначение. Стоит его вывернуть на изнанку — и вот вам холдер для крепления смартфона на руку во время пробежки. По размеру подойдет для максимально широкого перечня мобильных устройств. В чехле есть небольшой кармашек, куда можно спрятать кредитные карточки и ключи.

В комплект Plantronics BackBeat Fit входят:

— наушники;

— кабель USB;

— двусторонний чехол на молнии;

Наушники Plantronics BackBeat Fit доступны в 4-х цветах: красный, зеленый, голубой и черный.

Beo Play H5

Признанный дока в качественном звуке — компания Bang & Olufsen — тоже решила поискать счастья в сегменте повседневной акустики с новым брендом BeoPlay. Модель H5 вышла на рынок в 2016 году и позиционируется в том числе и для занятий спорта. Come on! Тут спортом и не пахнет.





То что наушники относятся к премиальному классу заметно на качеству используемых материалов, начиная от прорезиненных амбушюр и заканчивая плетением шнура. Даже для подзарядки этой гарнитуры используется не обычный USB шнур с мини-разъемом, а специальный черный кубик с гнездами для подзарядки наушников.

Магниты облегчают позиционирование головок наушника в подзарядный кубик. Они же крайне удобны во время передвижения по дому или офису. За счет разной полярности магниты головок наушников притягиваются. Вот вам готовый аксессуар.

Реально гарнитура годится для путешествий и повседневного использования. Не тешьте себя иллюзиями, вставные затычки сразу же вываливаются стоит лишь перейти на трусцу.

Внутри каждого наушника находятся крошечные аккумуляторы на 50 мАч, способные обеспечить до 5 часов автономной работы. Для подзарядки девайса требуется 2 часа. Управление выведено на пульт. Правда, для переключение треков придется все равно обращаться к источнику музыки.





Но качество звука — это то, из-за чего стоит раскошелиться на эту гарнитуру. Звук чистый, ярко выражена звуковая сцена, все инструменты на своих местах. Если установить мобильное приложение Beoplay, то можно настроить звук под свои предпочтения.

В комплект BeoPlay H5 входят:

— подзарядка в виде кубика;

— комплект сменных силиконовых амбушюр — 4 пары;

— комплект сменных поролоновых амбушюр — 3 пары;

— тканевый чехол.

Наушники BeoPlay H5 доступны в 2-х цветах: розовом и черном.

Каким будет выбор полумарафонца?

Безусловно, каждый выберет себе наушники на свой вкус, кошелек и исходя из технических характеристик гаджета. Когда верстался материал, стало известно, что Александр приобрел себе беспроводные наушники Jabra Sport Coach.