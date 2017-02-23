Недавно в Беларусь приезжал американский продюсер Майкл Слифкин. Именно ему директор «Беларусьфильма» Игорь Поршнев хотел показать единственную снятую государственной киностудией в 2016 году игровую картину «Следы на воде». AFISHA.TUT.BY узнала, как американец оценил отечественное кино и зачем приезжал в Беларусь.



Белорусская делегация и Майкл Слифкин (на фото - четвертый слева)

Телеведущий Евгений Булка, который сопровождал американского продюсера во время поездки, рассказывает, что белорусская делегация познакомилась с американским коллегой на киноконференции American film market в ноябре 2016 года в Калифорнии. Тогда Майкла Слифкина и пригласили в Беларусь.

Справка AFISHA.TUT.BY Майкл Томас Слифкин — продюсер, сценарист. По информации «Кинопоиска», участвовал в создании 18 картин: боевиков, ужасов, фэнтези. Это «Проклятье дракона» (1993), «Медвежья гора» (1997), «Разведка боем» (2012) и других.

Напомним, не так давно в Беларуси уже побывал голливудский актер Дольф Лунгер. И если Лунгер приезжал для съемок в рекламной кампании, то Слифкина пригласили если не начать сотрудничество между кинопроизводителями США и Беларуси, то как минимум чтобы об этом поговорить.

AFISHA.TUT.BY связалась с директором «Беларусьфильма» Игорем Поршневым, чтобы спросить, как прошла встреча с продюсером и получится ли продвинуть наше кино за пределы страны.



Игорь Поршнев. Фото: Александр Васюкович

— Ему [Майклу Слифкину] было сложно ответить насчет «продвинуть» фильм. Я показывал ему кино для того, чтобы он посмотрел на качество работы наших каскадеров, технического персонала, техники. И он оценил это очень высоко.

Директор «Беларусьфильма» рассказывает, что американский продюсер оценил белорусскую картину «Следы на воде» честно.

— Я думал, он посмотрит кусочек 15-минутный, но он досмотрел до конца. Он отметил ту слабость, о которой мы и так знали: сказал, что картина не выдержана драматургически. Американцы народ конкретный: если они делают комедию — это комедия, мелодраму — это мелодрама. В нашем фильме «Следы на воде» рассказана история, но жанр определить трудно. Я ему объяснил, что это мы делали к 100-летию милиции.



Кадр из фильма "Следы на воде"

Игорь Поршнев рассказывает, что американский продюсер не озвучивал конкретных идей для съемки фильма в Беларуси, а приехал за тем, чтобы познакомиться с рынком. Американец отметил, что наша страна может подойти для съемок европейской натуры.

Директор государственной киностудии убежден, что в нашу страну нужно привлекать иностранцев снимать кино.

Как стало известно AFISHA.TUT.BY, в Минске Слифкин также встречался с министром культуры Борисом Светловым, у которого интересовался налоговыми льготами и возможной помощью государства иностранным кинокомпаниям при реализации совместных проектов.

Продюсер побывал на «Линии Сталина», где покатался на танке и пострелял из нескольких видов оружия. Майкл отметил, что в Голливуде вся техника и спецэффекты стоят значительно дороже.

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— Это был уникальный опыт — увидеть все, как было на самом деле. Посмотреть фортификационные доты и сооружения, подумать о тех людях, которые находились тут в те времена, что им пришлось остановить и с чем пришлось столкнуться. Это было совершенно потрясающе — прокатиться на танке, пострелять из противотанкового ружья, — сказал он после посещения «Линии Сталина».

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Евгений Булка рассказывает, что Майкла впечатлили «потрясающей красоты женщины» и их количество на улицах, а также белорусская кухня.

— Каждый раз, когда голливудский продюсер оказывался за обеденным столом, спрашивал: «Это органик?». Услышав утвердительный ответ, очень удивлялся, что это так доступно и вкусно. Майкл очень любит грибы, а в Калифорнии они существенно дороже и разнообразие их очень скудное. Говорил, что никогда бы не подумал, что такой огромный и вкусный ланч можно получить всего за три доллара, — рассказывает Евгений.

Продюсер также побывал на экскурсии в Мирском и Несвижском замках и в Большом театре оперы и балета.