Эта неделя наполнена масленичными гуляниями, и наиболее яркие из них пройдут в выходные. Но это не все: в драмтеатре покажут семейный мюзикл, в котором вместе сыграют профессиональные актеры и дети с аутизмом, а клуб «Хантер» проведет «Штурм немецкой комендатуры».

Масленичные гуляния

Районный конкурс «Блинные фантазии» Где: Полоцк, площадь Свободы Когда: 25 февраля, 12.00 Вход: свободный

На «Проводах зимы» проведут состязание поваров — каждый из них представит не менее трех рецептов блинов. А гости оценят выпечку. Победителей определят в нескольких номинациях: «Самая вкусная начинка», «Самая высокая стопка блинов», «Самый оригинальный блин», «Детский блинчик», «Народная марка».

В программе также: ярмарка народных мастеров, концерт, игры, мастер-классы и т.д.





«Аладны фэст» Где: парк Мазурино Когда: 25 и 26 февраля, с 11.00 до 15.00 Вход: свободный

На Масленице в парке Мазурино будут долгожданные гости — мастера литовской ярмарки «Казюкас». Это именно они в прошлом году на подобном празднике приготовили витеблянам яичницу из тысячи яиц! В этот раз литовцы организуют кулинарное шоу «Большие блины для маленьких детей». Запланированы также конкурсы на лучшее украшение скворечника и скоростную сборку пазлов.

В программе «Аладнага фэсту» — масса спортивных состязаний, конкурсов, игр. В финале — традиционное сожжение масленичного чучела.





«Веселится весь народ — Масленица к нам идет!» Где: площадь Победы Когда: 26 февраля, с 11.00 до 14.00 Вход: свободный

В программе: культурно-развлекательная программа «Задорная Масленица», работа площадок «У околицы» (мастер-классы), «Масленичные состязания» (спортивные игры), «Забавные потешки» (народные забавы, забытые дворовые игры). Будут работать палатки общественного питания.

«Широкая Масленица» Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Когда: 25 февраля, с 11.00 до 15.00; 26 февраля, с 12.00 до 16.00 Вход: свободный

В выходные в Задвинье запланирована большая программа с мастер-классами, дегустацией традиционных белорусских блюд, театрализацией, выпечкой блинов на колоде и сжиганием чучела.

Подробности — на афише.





Горожане также могут прийти на празднование Масленицы в субботу в поселке Руба (зона отдыха, 11.00), на площадки возле школ искусств № 3 «Маладзік» (ул. Воинов-интернационалистов, 19 в 12.00) и № 5 (пр. Победы, 10 в 12.00), а также в воскресенье — в сквер возле КДЦ «Первомайский» (с 12.00 до 15.00).

Саморазвитие

Мастер-класс «Секреты копирайтинга» Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2). Когда: 26 февраля, 12.00−16.30. Билеты: 20 рублей

Участники научатся писать хороший текст, создавать его правильную структуру, грамотно и креативно излагать мысли, привлекать внимание читательской аудитории. Мастер-класс проведет журналист, радио- и телеведущий Дмитрий Камыно.

Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено. Подробнее — по ссылке .





Воркшоп «Современный гипноз и гипнотерапия» Где: научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6) Когда: 25 февраля, 13.00 Вход: плата по желанию

Участники воркшопа узнают, что такое гипноз, в каких сферах он применяется и т.д.

Лектор — директор тренингового центра «Сталкер», врач, психолог Глеб Куликов. Подробности — в группе .





Спектакль

«Флейта-чарадзейка» Дзе: драмтэатр імя Якуба Коласа Калі: 25 лютага, 14.00 Квіткі: 4,5 рублі

Мінскі сямейны інклюзіў-тэатр «і» прадставіць мюзікл, у якім разам выступаюць прафесійныя акцёры і дзеці з аўтызмам. Гэтая гісторыя пра прыгоды двух дзяцей, якія прыехалі да дзядзькі ў вёску і апынуліся ў казачным сусвеце. Жадаючы выратаваць лес і аднавіць натуральны цыкл прыроды, персанажы адпраўляюцца на пошукі чароўнай флейты. Аднак рэальны і выдуманы свет так цесна пераплецены, што падарожжы дзяцей прыводзяць да нечаканых наступстваў.





Реконструкция боя

« Операция «Штурм » Где: полигон «Сайлент-Хилл» (ул. 2-я Прибережная, 14 (за ТЦ «Корона»)) Когда: 26 февраля, с 11.00 до 15.00 Билеты: 18 рублей, детям до 5 лет — бесплатно

В 12.30 зрители увидят эпизод военно-исторической реконструкции «Штурм немецкой комендатуры». Будут работать полевая кухня и интерактивные площадки, на которых представят быт в лагере Красной Армии, ретротехнику. Из развлечений — тир (пневматический, лучный), лазертаг и катание на квадроцикле.

Количество билетов ограничено. Телефоны для заказа билетов: +375 (33) 316−74−40, +375 (29) 718−57−12. Подробности — в группе .



