|
"Аладны фэст", воркшоп по гипнозу, операция "Штурм". Куда пойти в Витебске в эти выходные
Эта неделя наполнена масленичными гуляниями, и наиболее яркие из них пройдут в выходные. Но это не все: в драмтеатре покажут семейный мюзикл, в котором вместе сыграют профессиональные актеры и дети с аутизмом, а клуб «Хантер» проведет «Штурм немецкой комендатуры».
Масленичные гуляния
На «Проводах зимы» проведут состязание поваров — каждый из них представит не менее трех рецептов блинов. А гости оценят выпечку. Победителей определят в нескольких номинациях: «Самая вкусная начинка», «Самая высокая стопка блинов», «Самый оригинальный блин», «Детский блинчик», «Народная марка».
В программе также: ярмарка народных мастеров, концерт, игры, мастер-классы и т.д.
На Масленице в парке Мазурино будут долгожданные гости — мастера литовской ярмарки «Казюкас». Это именно они в прошлом году на подобном празднике приготовили витеблянам яичницу из тысячи яиц! В этот раз литовцы организуют кулинарное шоу «Большие блины для маленьких детей». Запланированы также конкурсы на лучшее украшение скворечника и скоростную сборку пазлов.
В программе «Аладнага фэсту» — масса спортивных состязаний, конкурсов, игр. В финале — традиционное сожжение масленичного чучела.
В программе: культурно-развлекательная программа «Задорная Масленица», работа площадок «У околицы» (мастер-классы), «Масленичные состязания» (спортивные игры), «Забавные потешки» (народные забавы, забытые дворовые игры). Будут работать палатки общественного питания.
В выходные в Задвинье запланирована большая программа с мастер-классами, дегустацией традиционных белорусских блюд, театрализацией, выпечкой блинов на колоде и сжиганием чучела.
Подробности — на афише.
Горожане также могут прийти на празднование Масленицы в субботу в поселке Руба (зона отдыха, 11.00), на площадки возле школ искусств № 3 «Маладзік» (ул. Воинов-интернационалистов, 19 в 12.00) и № 5 (пр. Победы, 10 в 12.00), а также в воскресенье — в сквер возле КДЦ «Первомайский» (с 12.00 до 15.00).
Саморазвитие
Участники научатся писать хороший текст, создавать его правильную структуру, грамотно и креативно излагать мысли, привлекать внимание читательской аудитории. Мастер-класс проведет журналист, радио- и телеведущий Дмитрий Камыно.
Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено. Подробнее — по
Участники воркшопа узнают, что такое гипноз, в каких сферах он применяется и т.д.
Лектор — директор тренингового центра «Сталкер», врач, психолог Глеб Куликов. Подробности — в
Спектакль
Мінскі
Реконструкция боя
В 12.30 зрители увидят эпизод военно-исторической реконструкции «Штурм немецкой комендатуры». Будут работать полевая кухня и интерактивные площадки, на которых представят быт в лагере Красной Армии, ретротехнику. Из развлечений — тир (пневматический, лучный), лазертаг и катание на квадроцикле.
Количество билетов ограничено. Телефоны для заказа билетов: +375 (33) 316−74−40, +375 (29) 718−57−12. Подробности — в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта неделя наполнена масленичными гуляниями, и наиболее яркие из них пройдут в выходные. Но это не все: в драмтеатре покажут семейный мюзикл, в котором вместе...
|
Архив (Разное)
Комментарии