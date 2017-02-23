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Конец февраля едва ли располагает к вдохновению. Предсказуемо, что все больше материалов посвящены именно теме кризиса. Мы решили воспользоваться тенденцией и заодно узнать у эксперта, как скорее преодолеть полосу неудач в бизнесе и частной жизни.

Но кто будет лучше знать о кризисах и способах борьбы с ними, как не антикризисный управляющий? Поэтому мы встретились с Ольгой Рачко, не только красивой женщиной и узнаваемой светской персоной, но и бессменным руководителем ООО «Антикризисные решения», победительницей «Леди Босс — 2015» и экспертом проекта «Леди Босс — 2017».

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О важности расстановки приоритетов

— Ольга, уверена, многим читателям не совсем понятно, чем занимается антикризисный управляющий. Расскажите подробнее о своей работе.

— Я считаю, что главная задача специалиста моей профессии — помочь руководителям компаний найти оптимальный и законный выход из кризиса. Работа меня и моих коллег заключается в выявлении и реализации активов, помощи во взыскании дебиторской задолженности и других шагах, которые позволят «оздоровить» предприятие. Порой, если санировать невозможно, мы сопровождаем компании на этапе банкротства.





— То есть сначала вы все же пытаетесь спасти компанию?

— Безусловно. К сожалению, этот момент понимают не все руководители, с которыми антикризисный управляющий сталкивается. Антикризисный управляющий не враг бизнеса! Это специалист, чьей первостепенной задачей является поиск путей решений, которые позволят компании выбраться из непростой ситуации.

Я как собственник своего бизнеса понимаю, сколько сил и души нужно, чтобы открыть предприятие и поставить его на ноги. Поиск кадров, привлечение инвестиций — все это непростые этапы, через которые проходят все, кто решается запустить свое дело. Это, безусловно, требует мужества. Поэтому я с большим уважением отношусь к руководителю каждого предприятия, с которым мне доводилось работать. Одна из главных задач антикризисного управляющего — обеспечение максимально возможной защиты прав и законных интересов должника и его трудового коллектива (коллектива работников организации), кредиторов и иных лиц, урегулирование отношений кредиторов и должников, максимально возможное удовлетворение требований кредиторов.

— Вы относитесь уважительно. А к вам?

— А к нам, к сожалению, по-разному.

— Вам когда-либо угрожали, запугивали?..

— И угрожали, и запугивали. Но… Как вам сказать… Если ты занят делом, отвлекаться на «разборки» и выяснение отношений не будешь. Ведь у всех нас очень ограниченный временной ресурс. И я всегда отлично понимала: необходимо расставлять приоритеты. Если ты позволяешь втянуть себя в конфликт, теряешь драгоценное время, которое является невосполнимым ресурсом и особенно ценно в кризисной ситуации.

— То есть вы переключаетесь с отношений на работу?

— А нет другого выхода. Мне нужно быстро найти оптимальное решение. Нравиться всем все равно невозможно. Но возможно максимально профессионально сделать свою работу. И тогда результаты усилий скажут о вас больше, чем все самые искусные риторические па.

— А случалось ли, что те, кто саботировал вашу работу, потом извинялся и пытался наладить отношения?

— Да, и это, как я говорила выше, был результат моей работы. За красивые глаза в бизнесе никто налаживать отношения с тобой не будет…





О важности чуткости для работы и бизнеса

— Ольга, есть ли параллели, которые можно провести между кризисом в бизнесе и жизни человека?

— Думаю, это могло бы стать красивой метафорой.

— Например?

— Смотрите: и жизнь людей, и жизнь компаний, и даже истории любви проходят через определенные циклы. За любым взлетом приходит период стабилизации или спад. Так устроена жизнь, и в этом нет ничего страшного. Главное — понять, чему именно сейчас благоприятствуют обстоятельства.

Если взлетаешь — лови все шансы, используй максимально возможности для роста! Если стабилизируешься — почини то, что не успел, пока взлетал, качественно отладь процессы. Если падаешь — осознай это и не дай страху помешать правильным действиям. Так ты переключишь разум с негативных эмоций на поиск решений. А за кризисом непременно последует следующий взлет!

— Вы сказали, нужно осознать, что падаешь. Мне кажется, это добавит стресса…

— Не всем и не всегда. Очень многие пытаются игнорировать проблемный период, в то время как на его начальном этапе можно было проявить чуткость и увидеть приближающиеся неприятности.

— То есть чуткость важна не только для семьи, но и для бизнеса?

— Конечно. Ведь чем раньше выявить проблему, тем больше возможностей решить ее с минимальными потерями. Но кроме этого важна еще и ответственность — способность понять, что в числе прочего к подобной ситуации привели и твои действия.

— А вам не кажется, что такой подход может усугубить стресс?

— Нет, если вы взрослый человек, который привык управлять своей жизнью. У многих почему-то ответственность ассоциируется с ограничениями. Для меня — это свобода. В первую очередь, выбора и воли.

Например, вы можете и дальше игнорировать то, что почти перестали разговаривать по душам с любимым человеком. А можете понять: пришло время привнести что-то новое в отношения и переместить фокус внимания с себя на любимого человека и ваши отношения.

И тут очень важно не включать магическое мышление — что, мол, главное верить и мыслить позитивно, тогда все само собой наладится. Нужно понять — все в моих руках, и прямо сейчас я могу сделать что-то, что позволит мне выбраться из кризиса.

— Но ведь отношения это про двоих. Как бы один ни старался, если второй человек не готов работать, любовь закончится.

— Вы правы. Отношения — это не столько смотреть друг на друга, сколько в одну сторону. Это про схожие ценности, приоритеты и желание сохранить любимого человека рядом.

Когда в семье кризис достигает пика — за ним следует или развод, или примирение. При разводе чаще всего у людей уже нет доверия друг к другу…

В любви главные компоненты — доверие и уважение. Если они присутствуют, люди вступают в диалог и стараются найти выход из кризиса. В результате общие усилия окупаются и оздоравливают брак. А если нет ни любви, ни доверия, ни уважения — это банкротство брака, лучше разойтись, пока ситуация не стала еще хуже.

— Правильно ли я понимаю: лучше вовремя ликвидировать отношения, если из кризиса выбраться невозможно?

— Да, хоть порой это очень непросто. И, честно говоря, страшно. Мне почему-то сейчас вспомнился эпизод из биографии Алексея Мересьева, летчика, который стал прототипом героя «Повести о настоящем человеке». Его самолет был подбит, а сам герой — тяжело ранен. Он несколько недель добирался до линии фронта и в госпиталь попал уже с запущенной гангреной ног. Пришлось ампутировать. И это было единственной возможностью сохранить жизнь человеку и дать ему шанс на будущее. К слову, воля к жизни была у него такой сильной, что Мересьев научился летать с протезами, спас десятки жизней и стал Героем Советского Союза. Это жуткая, но точная метафора, на мой взгляд.

— Потому что все мы падаем?

— Да, каждый из нас порой чувствует себя «подбитым летчиком». Но, как говорится в одной из пословиц, пока мы живы, все можно исправить. И, чтобы взлететь заново, нужно очень большое мужество.





О реализации и желаниях

— Вы производите впечатление очень яркой и уверенной в себе женщины, которая не знает, что такое неудачи.

— Спасибо. На самом деле, это приятно. Считаю, не стоит всем подряд рассказывать о своих проблемах, ведь у всех хватает своих забот. Я стараюсь бережнее относиться к своему окружению.

— Ольга, вы поете, блистаете на обложках и в телевизионных проектах. Вы с детства привыкли быть в центре внимания?

— Совсем нет. Я, конечно, как многие девочки, мечтала стать актрисой. Помню, когда мне было лет 12, набирали детей на съемки фильма «Питер Пэн». Я тогда не смогла прийти на кастинг, но до сих пор думаю: а что, если бы все-таки попала на съемки в той ленте? Может, жизнь сложилась иначе? Позже, когда стала постарше, хотела быть дизайнером одежды. Но, прислушавшись к совету родителей, поступила на юридический факультет.

— Не жалеете?

— Совсем нет. Понимаете, я еще на первых курсах института решила, что не хочу быть просто еще одним юристом. Мне хотелось использовать свой потенциал на 200%, пробовать что-то новое.

Именно поэтому я была одной из первых в стране, кто прошел курсы антикризисных управляющих и стал работать в этом направлении. Моя профессия сейчас предполагает наличие знаний и практических навыков во многих областях: это и психология, и экономика, и юриспруденция. Поэтому я точно знаю: мы сами создаем свою реальность. Мой опыт и опыт многих моих подруг, в том числе по проекту «Леди БОСС» подтверждает это.

— К слову, вы стали победительницей этого проекта. Как приняли решение принять участие?

— В то время, когда начинался проект, у меня был сложный период в работе, что очень отражалось на моем психоэмоциональном состоянии. Надо сказать, коллектив у меня очень хороший, и именно мои сотрудники убедили участвовать в проекте «Леди БОСС». Они просто были уверены, что я стану победительницей.





Когда меня пригласили участвовать в проекте, я прямо спросила у организаторов: неужели вам нужна участница с моей профессией? Ведь антикризисный управляющий — это специфическая сфера деятельности. Скажем честно, негламурная и не создающая ощущение вечного праздника. Например, какую визитку тут можно сделать или какой ролик снять? Важно и соблюсти вопросы профессиональной этики, и в то же время сделать контент интересным для зрителей. Одним словом, я была полна сомнений.

— И когда сомнения разрешились?

— Как я сказала выше, мне хватило мудрости прислушаться к мнению коллег. А потом я познакомилась с другими участницами — и поняла, что поступила правильно, приняв решение участвовать. Это не конкурс красоты — надо показать интеллект, деловые навыки. Я посмотрела на себя со стороны: что я могу, а что — нет. Поняла: как много нужно в себе развивать и сколькому еще придется учиться у других людей.

— А как прошло знакомство с участницами?

— Мне это чем-то напомнило времена пионерского лагеря, когда девочки начинают знакомиться. Началась насыщенная жизнь: постоянные события, этапы…

Впрочем, в течение всех трех месяцев проекта мы постоянно чему-то учились. Учились дружить, делились опытом, ведь у каждой из нас — своя сфера деятельности. Мы наслаждались общением, встречались не только на этапах — находили время, чтобы сходить в гости друг к другу, на шашлыки…

— Вы сейчас поддерживаете отношения?

— Конечно. Понимаете, проект «Леди БОСС» — это не только отличная возможность для PR своего бизнеса. Это еще шанс завести новых друзей, что, будем откровенны, очень непросто, если управляешь бизнесом и много работаешь. Зачастую на такие радости не остается ни сил, ни времени. А тут ты становишься частью прекрасного коллектива умных, успешных и ярких женщин. Это вдохновляет!

— Ваша жизнь после проекта изменилась?

— Безусловно! Стало больше увлечений. Например, я начала заниматься вокалом. Петь я любила всегда, даже в детстве пела в республиканском пионерском хоре. Возобновилось это хобби недавно, когда на одном караоке-конкурсе моим голосом заинтересовалась музыкальный продюсер и захотела со мной поработать. Учусь вокалу для себя, но уже записала две песни.

— После конкурса «Леди БОСС» вы стали одной из самых узнаваемых деловых женщин Беларуси. Расскажите об этом.

— Во время проекта учишься жить на других скоростях и успевать больше. У меня появился навык заниматься чем-то еще кроме работы, и во многом это стало заслугой моего коллектива. У меня надежные и профессиональные сотрудники, на которых можно положиться.

Еще во время «Леди БОСС — 2015» у меня стали брать интервью для деловых и для глянцевых журналов. Для иллюстрации беседы нужны были фотосессии, так я появилась на обложках журналов. Оказалось, я достаточно фотогенична. Потом пригласили на телевидение, в проект «Мой бизнес», и мне это понравилось. Я перестала бояться камеры, стала более раскованной. Сейчас меня приглашают в журналы и для дачи профессионального комментария, и для изменения концепции журнала.

При этом я продолжаю заниматься профессиональной деятельностью. И приоритет отдаю ей. Я не ушла полностью в шоу-бизнес, просто пробую заниматься чем-то другим, совмещая это с основной своей профессией.





— Все это следствие участия в проекте?

— Да! Думаю, именно после проекта поняла, что я не только бизнес-леди, не только мама, но и просто женщина — у которой могут быть свои слабости, увлечения. Теперь проблемы моего бизнеса не единственное, о чем я думаю. Появились приятные моменты, которые скрашивают мою жизнь: за две недели, например, у меня может быть три фотосессии… Юные девочки мечтают о таком, но, оказывается, все свои фантазии можно реализовывать в любом возрасте. И это еще одна ценность проекта «Леди БОСС» — подарить женщинам уверенность в том, что все и всегда достижимо.

Проект «Леди БОСС» добавил мне уверенности в себе. Многие узнали, что есть такая профессия — антикризисный управляющий. И с точки зрения вложения в свой бизнес и личный бренд участие в «Леди БОСС» стало очень выгодной инвестицией. В этом году я буду ментором конкурса, и мне очень интересно узнать, кто станет участницами в 2017 году. Впереди много новостей, многие мы держим в тайне. Но одно могу сказать точно — в этом году приключений и возможностей для роста бизнеса станет еще больше!

Узнать больше о конкурсе «Леди БОСС — 2017» вы можете здесь .

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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