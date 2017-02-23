МИНСК, 24 фев — Sputnik. Неуставные отношения существуют почти в любом коллективе, главное — чтобы они были позитивными, заявил министр обороны Андрей Равков в эфире ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Равков: отстаивать национальные интересы будем даже вооруженным путем

"Нарушение уставных правил отношений проявляется и у нас. Но применяя превентивные, профилактические меры, офицерский корпус минимизирует проявление "дедовщины". За случаи укрывания неуставных отношений жестокий спрос — до уголовной ответственности", — рассказал Равков. В армии борются с дедовщиной, используя работу психологов и других специалистов.

Всего в год призывается порядка двадцати тысяч человек, из них за минувший год двадцать четыре человека было призвано на альтернативную службу, пояснил министр обороны.

"Процент тех, кто проходит альтернативную службу, за минувший год — мизерный", — признал Равков.

Министр рассказал, что в армии служат и солдаты, которые по религиозным причинам не принимают присягу и не держат в руках оружие, но могут выполнять иные задачи.

К 2020 году численность Вооруженных сил не должна превышать 65 тысяч человек, в связи с чем сейчас происходит сокращение белорусской армии. В армии борются за офицерский корпус, решая кадровый вопрос, Вооруженные силы Беларуси небольшие, но Равков уверен, что белорусским офицерам место в них найдется.