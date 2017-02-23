Ставки по кредитам продолжают снижаться. За последние 1,5 месяца они стали меньше еще на 2−7%. В итоге сейчас у банков появилось достаточно большое количество предложений по кредитам наличкой со ставкой и до 25%. Минимальная же ставка составляет 15%.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько и под какой процент можно сейчас взять в долг у банков наличными.

процентные ставки сейчас варьируются от 15 до 45% процентов, при этом появилось много предложений со ставкой и до 25%.

максимальную сумму в размере 30 000 рублей по-прежнему предлагает Альфа Банк. На втором месте по максимальной сумме остаются МТБанк и Банк Москва-Минск — 15 000 рублей;

значительное снижение ставок произошло у Альфа Банка минус 4−7%. Остаются актуальными условия со сниженной до 0,1% ставкой в первый месяц. Дополнительно банк увеличил максимальный возможный срок договора с 5 до 6 лет. Обратить внимание стоит на то, что ставка будет зависеть от срока и суммы кредита;

еще одно значительное снижение процентных ставок произошло у Белинвестбанка. Ставки стали ниже на 3,7−7,4%.

МТБанк по-прежнему предлагает для своих клиентов специальные условия: снижает ставку на первые 9 месяцев, она будет составлять 29,9% годовых, потом — 32%. Снижение ставки у этого банка составило 4,8%.

Подобные акционные условия появились еще у нескольких банков. Так, например, у Беларусбанка первые 95 дней ставка будет составлять 13−14%. У БПС-Сбербанка ставка 15% будет действовать первые 3 месяца кредитного договора. Банк «Решение» (ранее Трастбанк) пошел еще дальше и предлагает 10% в первые два месяца.

Самый выгодный ежемесячный платеж по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. Это же банк предлагает и самую маленькую переплату по кредиту — 88,76 рублей.

Банк, кредит Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях) Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк,

Потребительский кредит 0,1% в первый месяц, 32% и 35% (-4% — 7%) в зависимости от срока или 28,99% и 29% (2,91% — 2,9%) для срока от 24 до 60 мес. и суммы свыше 2500 рублей до 72 мес. (было до 60 мес.), до 30 000 руб. 99,96, 199,52 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 15% — 18% (минус 2 − 4%) до 48 мес., до 10 000 руб. 90,73, 88,76 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 28 (-4%) до 12 мес., до 5 000 руб. 96,51, 158,12 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»

Отправить заявку 24% (-3,5%) до 48 мес., до 15 000 руб. 94.56, 134.72 Банк «Решение» (Трастбанк), кредит «Подаркам быть» 10% первые 2 месяца, потом 24% до 48 мес., до 7000 руб. 41,67,* 227,10 Беларусбанк,

Потребительский кредит Первые 95 дней 13% — 14%, потом от 23% — 24% (в зависимости от срока) до 60 мес., до 8000 руб. 36,95*, 619,97 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 22,5% — 23,7% (-3,7% — 7,4%) до 60 мес., до 10 000 руб. 109.58, 112.42 Белорусский Народный Банк,

«Оранжевая мечта»

Отправить заявку 27% до 36 мес., до 10 000 руб. 96,02, 152,24 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 15% первые 3 месяца, потом 20,5% до 60 мес., до 6 000 руб. 108, 93 БТА Банк,

«БТА.краткосрочный» 30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5000 руб. 98, 176 Идея Банк,

«Простой»

Отправить заявку 45% до 36 мес., до 10 000 руб. 105,1, 260,15 МТБанк,

«Проще простого»

Отправить заявку 25% (в первые 12 месяцев), потом 32% (-4,9%) до 60 мес., до 15 000 руб. первые 9 мес. 97,5, с 10-го месяца 98, 170,5 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит 25% (-3%) до 60 мес., до 5000 руб. 102,66, 129,66 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»

Отправить заявку 20% (-4%) до 12 мес., до 4000 руб. 100, 108,34 Цептер Банк,

«На удачу»

Отправить заявку 22% до 36 мес., до 5000 руб. 101,67, 119,67 Франсабанк,

«Возможно все» 23% или 25% до 84 мес., до 10000 руб. 96,09, 134,18

Банк, кредит, текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях) Срок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях), максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту Альфа-Банк,

Потребительский кредит,

0,1% в первый месяц, 32% и 35% (-4% — 7%) в зависимости от срока или 28,99% и 29% (2,91% — 2,9%) для срока от 24 до 60 мес. и суммы свыше 2500 рублей до 72 мес. (было до 60 мес.),

до 30 000 руб.,

99,96,

199,52 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»,

15% — 18%

(минус 2 − 4%) до 48 мес., до 10 000 руб.,

90,73,

88,76 Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»,

28% (-4%) до 12 мес.,

до 5 000 руб.,

96,51,

158,12 Банк Москва-Минск, «на ЛИЧНОЕ»,

Отправить

заявку

24% (-3,5%) до 48 мес., до 15 000 руб.,

94.56,

134.72 Банк «Решение» (Трастбанк), кредит «Подаркам быть»,

10% первые 2 месяца, потом 24% до 48 мес., до 7000 руб.,

41,67,*

227,10 Беларусбанк,

Потребительский кредит,

Первые 95 дней 13% — 14%, потом от 23% — 24% (в зависимости от срока) до 60 мес., до 8000 руб.,

36,95*,

619,97 Белинвестбанк,

«Личный выбор»,

22,5% — 23,7% (-3,7% — 7,4%) до 60 мес., до 10 000 руб.,

109.58,

112.42 Белорусский Народный Банк, «Оранжевая мечта»,

Отправить

заявку

27% до 36 мес., до 10 000 руб.,

96,02,

152,24 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать»,

15% первые 3 месяца, потом 20,5% до 60 мес., до 6 000 руб.,

108,

93 БТА Банк,

«БТА.краткосрочный»,

30% / 31% / 32% 6 / 12 / 18 мес., до 5000 руб.,

98,

176 Идея Банк,

«Простой»,

Отправить

заявку

45% до 36 мес., до 10 000 руб.,

105,1,

260,15 МТБанк,

«Проще простого»,

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заявку

29,9% (в первые 9 месяцев), потом 32% (-4,8%) до 60 мес., до 15 000 руб.,

первые 9 мес. 97,5, с 10-го месяца 98,

170,5 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит,

25% (-3%) до 60 мес., до 5000 руб.,

102,66,

129,66 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»,

Отправить

заявку

20% (-4%) до 12 мес., до 4000 руб.,

100,

108,34 Цептер Банк,

«На удачу»,

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заявку

22% до 36 мес., до 5000 руб.,

101,67,

119,67 Франсабанк,

«Возможно все»,

23% или 25% до 84 мес., до 10000 руб.,

96,09,

134,18

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Уточним, что для Беларусбанка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев, так как расчет платежей, приводимый в контактном центре, носит справочный характер и для детального расчета для разных сроков нужно обращаться в центр банковских услуг. Подобная ситуация при консультации в контактных центрах БТА Банка, Белорусского Народного Банка. Для Банка «Решение» расчет производился на 24 месяца, так как это минимальный срок для выбранного продукта. Для Франсабанка расчет ежемесячного платежа и переплаты производился на срок 13 месяцев, так как это минимальный срок для данного продукта. Мы же приводим ориентировочное значение на основании собственных расчетов.