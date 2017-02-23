Ставки по кредитам продолжают снижаться. За последние 1,5 месяца они стали меньше еще на 2−7%. В итоге сейчас у банков появилось достаточно большое количество предложений по кредитам наличкой со ставкой и до 25%. Минимальная же ставка составляет 15%.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько и под какой процент можно сейчас взять в долг у банков наличными.
процентные ставки сейчас варьируются от 15 до 45% процентов, при этом появилось много предложений со ставкой и до 25%.
максимальную сумму в размере 30 000 рублей по-прежнему предлагает Альфа Банк. На втором месте по максимальной сумме остаются МТБанк и Банк Москва-Минск — 15 000 рублей;
значительное снижение ставок произошло у Альфа Банка минус 4−7%. Остаются актуальными условия со сниженной до 0,1% ставкой в первый месяц. Дополнительно банк увеличил максимальный возможный срок договора с 5 до 6 лет. Обратить внимание стоит на то, что ставка будет зависеть от срока и суммы кредита;
еще одно значительное снижение процентных ставок произошло у Белинвестбанка. Ставки стали ниже на 3,7−7,4%.
МТБанк по-прежнему предлагает для своих клиентов специальные условия: снижает ставку на первые 9 месяцев, она будет составлять 29,9% годовых, потом — 32%. Снижение ставки у этого банка составило 4,8%.
Подобные акционные условия появились еще у нескольких банков. Так, например, у Беларусбанка первые 95 дней ставка будет составлять 13−14%. У БПС-Сбербанка ставка 15% будет действовать первые 3 месяца кредитного договора. Банк «Решение» (ранее Трастбанк) пошел еще дальше и предлагает 10% в первые два месяца.
Самый выгодный ежемесячный платеж по-прежнему предлагает Банк БелВЭБ — 90,73 рубля. Это же банк предлагает и самую маленькую переплату по кредиту — 88,76 рублей.
Банк, кредит
Текущая процентная ставка (в скобках указана информация об изменениях)
Срок кредита, максимальная сумма (в скобках указана информация об изменениях)
Максимальный ежемесячный платеж, переплата по кредиту
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
0,1% в первый месяц, 32% и 35% (-4% — 7%) в зависимости от срока или 28,99% и 29% (2,91% — 2,9%) для срока от 24 до 60 мес. и суммы свыше 2500 рублей
Уточним, что для Беларусбанка расчет производился на сумму 1000 рублей (10 миллионов неденоминированных рублей), но на срок 60 месяцев, так как расчет платежей, приводимый в контактном центре, носит справочный характер и для детального расчета для разных сроков нужно обращаться в центр банковских услуг. Подобная ситуация при консультации в контактных центрах БТА Банка, Белорусского Народного Банка. Для Банка «Решение» расчет производился на 24 месяца, так как это минимальный срок для выбранного продукта. Для Франсабанка расчет ежемесячного платежа и переплаты производился на срок 13 месяцев, так как это минимальный срок для данного продукта. Мы же приводим ориентировочное значение на основании собственных расчетов.
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