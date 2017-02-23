Вчера мы показали вам первый выпуск нового сезона «Мужского перевоплощения» . Напоминаю: это проект, в котором мы делаем мужчин отечественного производства немного более стильными, красивыми и уверенными в себе! В общем-то, эту же функцию часто берут на себя качественные журналы и хорошие жёны, но мы от них не отстаём.

За это спасибо команде «Перевоплощения»: стилисту проекта Катерине Миллинер , её ассистенту Оксане Присевок и барбершопу с мужским характером Chop-Chop .

В этот раз в их профессиональные руки попали двое чрезвычайно симпатичных товарищей, в которых, казалось бы, и исправлять нечего. Ну, а мы и не будем исправлять! Мы добавим — стиля, лоска, продуманности и целостности образа. Кажется, именно этого нашим «обычным белорусским мужчинам» и не хватает для того, чтобы стать похожими на мачо, которые смотрят на нас с обложек глянца. Во всём остальном — уверены! — белорусы дадут им 100 очков вперёд.

Знакомьтесь с нашими прекрасными героями:

Дмитрий





«Меня зовут Дмитрий. Мне 35 лет. Женат. Двое детей. Работаю программистом в небольшой компании с офисом в Минске.

Когда-то в старших классах средней школы одна моя хорошая приятельница сказала примерно так: «Дима! Ты, конечно, классный чувак, но одеваешься, как лошара». С тех давних пор в этом плане ничего не изменилось.

За дело бралась и мама, и супруга (на первых порах замужества была настроена в отношении моего образа очень решительно). Да и сам я нет-нет, да и пройдусь по магазинам в поисках радикального «лука». Все попытки провалились, вещи приобретались серенькие, скромненькие, всё, что должно было сделать из меня нового человека, потерялось в шкафу, так и не увидев свет. Не так давно пытался играть с очками, но получилось только хуже.

Последнее время подписываюсь на любые движения, которые хоть как-то разбавляют ежедневный «день сурка», что и заставило меня обратить внимание на ваш проект".

Александр





«Я Александр, мне 32 года, пока я безработный.

О себе: веселый, жизнерадостный муж и отец двоих детей. Люблю моделирование и даже стараюсь на этом заработать. Очень хочется пройти ваш кастинг и посмотреть на себя в новом образе. Мне все всегда говорили, что я должен был идти на модель или в актеры (это мнение моих родственников и знакомых). И да — я настроен решительно и не «спрыгну» в последний момент, готов идти до конца".​

А вот попробуй «спрыгни», когда в руках брутальных мастеров Chop-Chop их кинематографично опасные бритвы! Впрочем, у нас в проекте никакого принуждения: образы мы создаём не только для эффектных фотосессий, но и пригодные для повседневной жизни без «хихи-хаха» в спину.

Примемся за дело! Тем более что и Дмитрий, и Александр то ли бесстрашно, то ли обреченно (а может, и то, и другое) сказали: «Мы готовы на всё!».





















Вы видите эти лица, полные оптимизма? Так выглядят мужчины, которые впервые попали в парикмахерское кресло больше чем на полтора часа!













Но зато… Тадаааам — красота-то какая!





— Подбирая стрижку для Дмитрия, руководствовался исходными данными и универсальностью. Дмитрий будет по утрам тратить минимум времени на укладку, а выглядеть при этом будет отлично — как сейчас, — заметил мастер Александр.





— Наш герой как нормальный мужчина сдержан в проявлении эмоций. Но, думаю, ему понравилось. А со временем он оценит и то, как просто укладывать волосы такой длины и формы, — прокомментировал мастер Chop-Chop Алексей.

Чтобы дело рук мастеров Chop-Chop не пропало, надо срочно менять гардероб. Ну, как мы обещали: обновление от головы до пят, и не меньше!

Стилист Катерина Миллинер и ассистент Оксана Присевок умеют «делать красиво». А в помощь им — мультибрендовый магазин одежды SMS Premium. «Stylish, modern, sexy, premium» — слоган магазина по-мужски лаконичен. Мы верили, что наши герои уйдут из него именно такими — стильными, современными, сексуальными мужчинами класса «люкс».

И не ошиблись. Смотрите, что у нас получилось:





Одежда, обувь, сумка - магазин SMS Premium

Часы – магазин Guess, Галерея магазинов «Модный молл»

Очки - магазин Primaveri













Cтилист Катерина прокомментировала новый стильный образ Александра:

— Александр — пример преображения, где природные цвета внешности (ясные голубые глаза, насыщенные светло-русые волосы) задают тон всему образу. Поэтому в одежде мы максимально их повторяли, чтобы не «перебить» героя. А сделать это очень легко черным цветом или обилием темных «мутных» оттенков. Более того, Александр обладает отличной фигурой и утонченной внешностью, которой, скорее, близки вечеринки на яхтах. (Улыбается.)

Именно это и хотелось отразить в новом образе нашего героя. Если у вас похожая внешность, то лучше выбирайте одежду в светлых тонах либо темных оттенках синего и коричневого. Старайтесь избегать черного цвета.

Будь мы на месте жены Александра, мы бы его, голубоглазого такого, да ещё и в новом образе, ни в какие такие проекты не отпускали! Да что там в проекты… Вообще в места массового скопления женщин!

Александр, кстати, показал фото супруге и доложил:

«Жена пищит от восторга, очень понравилось. Сказала, чтоб так и ходил всегда. (Смеется.)

Да и родственникам тоже очень понравилось — не ожидали меня таким увидеть! Я сам, подавая заявку, хотел радикальных перемен, но теперь рад: ведь этот образ я, постаравшись, смогу повторить!"

До и после:





Дмитрий тоже не подвёл нас в наших ожиданиях:





Одежда, обувь, сумка - магазин SMS Premium

Часы – магазин Guess, Галерея магазинов «Модный молл»

Очки - магазин Primaveri













Катерина прокомментировала:

— С Дмитрием мы работали рекордно долго. Несмотря на то, что в нашем распоряжении был большой ассортимент мужской одежды, герою ничего не подходило. Это тот случай, когда внешность диктует стиль: добавляешь спортивную одежду — гоп-стоп, мы вышли из-за угла; классическую — плюс 10 лет и сотрудник КГБ; майку с принтом — великовозрастный подросток; рубашку в клетку — примерный студент. Думаю, если бы Дмитрий не работал в ИТ-сфере, он смог бы сделать головокружительную карьеру шпиона.

Предполагаю, что и герой, и другие мужчины сталкивались с проблемой «что ни наденешь, все не то или не так». В таких случаях надо терпеливо перебирать стили и цвета в одежде. И искать «свое».

Что касается Дмитрия, мы сделали упор на темной, глубокой цветовой гамме и аксессуарах. Также хотелось показать, как может выглядеть спортивный стиль (который так любят ИТ-специалисты) в более взрослой интерпретации.

Интересно: решится ли приятельница Дмитрия назвать его нынешний стиль «лошара»? Что-то нам подсказывает: вряд ли. Ну, только если в шутку, от смущения, или приправив сказанное сотней комплиментов. Ведь красавчик, правда?

А что думает он сам?

— Мне очень понравилось участие в проекте, особенно наблюдать за работой профессионалов в процессе перевоплощения. Никогда бы не подумал, что творчество стилистов такой же рутинный рабочий процесс, как, скажем, тех же программистов. Двухчасовой поиск образа оставил самые приятные воспоминания и впечатления!

Хотелось бы отметить стрижку: я всегда хотел именно такую. Иногда даже получалось достаточно близко, но не то. Спасибо мастеру Саше, что понял меня с пары слов и реализовал всё безупречно, не забыв про пожелания стилиста.

А вообще, в мои 35 мне редко кто дает больше 27 лет. Оказывается, могу еще выглядеть и на 17! (Смеётся.)





Новые герои стильного «Перевоплощения» уже в понедельник на LADY!

Партнеры проекта:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

Партнер барбершоп

Галерея бутиков «Модный молл»

SMS Premium (ТЦ «Замок»)

Салон одежды 5 Avenue

Studio Sutoria

Салон кожаной одежды Vandini



