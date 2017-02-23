Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by . Подробные рассказы и качественные снимки мы любим особенно сильно:)

Сегодня снова рассказываем о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И независимо от породы или её отсутствия платит за добро с лихвой: спасая от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам, хвастайтесь своим пушистым другом! Если нет — обратите внимание на волшебной красоты кота в конце материала. Что-то нам подсказывает, что вы ждали именно его, а он — именно вас. Всем своим маленьким, но добрым кошачьим сердечком.

Чудесное спасение Инди из-под колёс автомобиля

Вот моя находка: чудесная собака с одним глазом и одним стоячим ухом! Возвращаясь с работы, будучи почти у дома, увидела, как машина подбила бегущую через дорогу собаку. Благо, сильно не задела.





Вылетела собака мне прямо под ноги и сразу одарила меня молящим взглядом одного глаза. Конечно, сразу повела ее домой, а вдруг травмы! Да еще худющая и голодная…

Попив бульона, она просто свалилась на ковер и заснула. Спала так крепко, что я полностью смогла ее осмотреть и проверить. А наша такса с сочувствием наблюдала за происходящим и не мешала.





Утром собаку показали ветеринару, ничего серьезного не нашли. Оказалась молоденькой девочкой около года, жутко худая и очень пугливая. По дороге домой ни на минуту не отошла от моего колена и так смотрела своим одним глазом… Так боялась, что я уйду… Я не смогла просто уйти, оставить, отдать. Это была уже наша собака! Назвали ее Инди, принцесса Инди! Ведь она красотка, несмотря ни на что!

Провели все необходимые процедуры, купили красивый красный ошейник и стали жить вместе и ждать, когда она нам поверит и перестанет падать на пол от любого движения руки… Сомнения не было, что собаку били и обижали.

Спустя год Инди стала чудесной, безумно ласковой, удивительно послушной и легко обучаемой собакой! Лучшая подруга её — это, конечно, наша такса Дюна, она большой дипломат! Приняла в дом чужую собаку, научила ее всем премудростям жизни в квартире, поделилась всеми своими игрушками и подарила ей собачью дружбу!





Поначалу Инди не понимала, для чего игрушки, для чего миски (постоянно ела с пола), пряталась под столом и молча наблюдала. Теперь у нас две чудесные псины, банда!

Спят вместе, по улице носятся вместе, иногда выясняют отношения, но любят друг дружку, и мы их очень любим. Теперь сложно представить: а если бы меня не было в тот момент, когда ехала машина… Становится страшно. Что бы могло быть дальше с этой чудесной собакой? Это она меня нашла! Я в этом уверена и счастлива, что смогла подарить Инди маленький кусочек собачьего счастья! Она в свою очередь дарит нам всем свою преданность и ласку!

Прошло 10 лет…

Девять из них счастливых — когда рядом со мной был мой «лысый друг». Моя китайская хохлатая любовь, моя Майя. Никто и никогда не сможет заменить ее, она была настоящим человеком. Ее не надо было учить никаким командам, она каждое слово понимала сама. Не только слово, но и каждый взгляд. Она прожила со мной треть моей жизни, сотни радостей и печалей, она путешествовала со мной вокруг света. Она охраняла мой душевный и, как ни удивительно, физический покой. Это была маленькая собачка с очень большим сердцем… Она любила бесконечно и преданно всех, кто любил меня, а все, кто вдруг обижал ее хозяйку, подвергались большой собачьей мести — как минимум промокшее имущество было гарантировано.

В сердце Майечки любви хватало всем, моим родителям, друзьям, развозчикам пиццы и мебельщикам — каждого человека она встречала радостью и любовью…

И вот год назад ее большое сердце остановилось… Что это было — врожденные проблемы, ошибка ветеринарного врача или моя вечная занятость, сейчас уже и неважно это. Важно, что моя Майя навсегда осталась со мной, в моей памяти, в моих мыслях… Я знаю, что такого друга у меня больше не будет никогда. Она была единственной и неповторимой.





1 год и чуть-чуть…

Она улетела на Радугу 25 ноября, и я думала, что больше никогда не возьму себе собаку. Но это невыносимое чувство, когда ты приходишь домой и не слышишь знакомого цоканья коготков по полу, не чувствуешь прикосновения мокрого черного носика и обнимашек… Уже через неделю некая сила понесла меня на выставку собак. Наверное, такова была моя судьба, и судьба белого пушистого комочка, с которым я оттуда вернулась: пережить то, что нас ждало впереди. По вине нечистоплотного продавца собачка оказалась непривитой, что он, естественно, скрыл, обещая прислать ветпаспорт, которого не существовало в природе… Три недели энтерита, которые стали для нас вечностью. Три недели капельниц. Три недели слез. Три недели веры и неверия. Три недели мучений нашей Жужи. Вот результат покупки породистого животного, что часто кажется идеально безопасным вариантом…





Но новогоднее чудо случилось! Благодаря суперврачам одной ветклиники 31 декабря наш комочек счастья вернулся домой с надеждой на то, что все будет хорошо. Потом были долгие месяцы восстановления, куча проблем, но это все было ничто по сравнению с этими благодарными глазами-бусинками, которые с того дня каждый день смотрят на меня с обожанием и преданностью.

Сейчас в нашей семье живут три «крокодила», как мы их любя называем.

Знакомьтесь:

китайская хохлатая Жужа





корниш-рекс Кекс





волнистый попугайчик Егорушка, который говорит о том, что он красавчик, требует коньячку и уверяет: он хороший!





Мы не сожалеем ни одной минуты, что каждый из них появился в нашей жизни! И несмотря на сложности, которые периодически возникают, мы не представляем свою жизнь без них!

Нюша — «бонна» и «медсестра»

Нюша — донской сфинкс. Недавно у нашей любимицы было 10-летие. И это был настоящий семейный праздник — с гостями, тортом и свечами. Малышка появилась в семье котенком, и уже сложно представить нашу жизнь без нее.





Когда дети были маленькими, Нюша, как настоящая бонна, укладывала их спать: мурчала каждому на ушко, а потом с чувством собственного достоинства и выполненной работы выходила из детской комнаты и запрыгивала на диван, чтобы побыть «со взрослыми». Порой «бонна» была «медсестрой»: если кто-то болел — Нюша лечила как могла, не отходя ни на минуту… Дети балуются: зовут «мама!», а первой всегда прибегает Нюша…





Одно время у нас жил хомяк, а когда он сбежал из клетки, так Нюша заботливо бегала за ним, мяукала и звала на помощь. Переживала. Успокоилась только тогда, когда хомяка вернули на место. А мы-то, глупые, сначала опасались за хому… В Нюше есть собачья преданность, игривость маленькой обезьянки, вальяжность львицы, мудрость каких-то древних реликтовых существ и, конечно, независимость кошки.





Помню, когда я была девчонкой, мечтала о том, чтобы засыпать с кошкой под боком, слыша нежное монотонное мурчание. Моя мечта сбылась уже во взрослом возрасте. И теперь понимаю — дом не дом, если в нем нет кота…

Обаятельный хулиган Йося

Йося — кот, который смог!





После того как меня покинула моя 22-летняя кошка, я зареклась иметь домашних животных. Слишком уж тяжело их терять…

Однако летом моё решение было перечёркнуто черно-белой маленькой лапкой — жизнь этого комочка меха стояла под угрозой: котёнка могли утопить или просто выбросить на улицу.





Немедленно было принято решение взять его домой. Нужно было преодолеть один барьер — твёрдое мужское «нет», однако котик, который нет-нет да и пропал бы в Логойске, растопил сердце мужа — и кот счастливо ехал в Минск!





Йосенька не сидит на месте никогда: он постоянно откуда сыплется, валится, выпадает или бежит, пронося в зубах очередной трофей (еда, носки, кисти для макияжа и другое).

Несмотря на разодранные шторы и пожёванные цветы — это кот, который превзошел все ожидания! Он очень умный! Жалеет нас, когда видит, что мы моемся под водой, возмущается, когда предлагаешь что-то, что ему не по вкусу.









На фото не издевательство над котом — просто он сам решил полакомиться остатками мороженого, застрял и был спасён:)





Единственный минус — сам он никогда не даёт себя пожалеть и погладить, если в данный момент его это мало интересует: если он решил, например, что ему нужно покататься в барабане стиральной машины, то твои нежные приставашки будут пресечены парой-тройкой нежных укусов:)





А каждый вечер нас дома ждёт неугомонный комок счастья, растущий по часам! Подбирайте котиков: беспородные и брошенные — они самые преданные и любвеобильные!

Если вы давно мечтаете стать для кого-то ангелом-хранителем, хотите засыпать под мурлыканье, а прочитав этот текст, готовы принять решение «я — хозяин», у нас для вас есть кот мечты. Красиво-кругломордый, как британец, умный, как человек, добрый, нежный и благодарный — как тот, чья жизнь висела на волоске.

Приключения котёнка Фунтика. Устроим вместе хеппи-энд в реальной истории?

Если да, звоните: 8 044 598 86 68 — Полина

Свой дом и своего человека ищет замурчательный чёрно-белый мальчик с сердечком на носике и щёчках:) Фунтику (известному также как «Бегемот» и «Чёрная шаурма») 8 месяцев, он обработан от паразитов и осмотрен ветеринаром, готов к прививкам и кастрации. Находится на временной передержке. Больше всего на свете наш мальчик любит лежать на руках и коленях, а ещё прятать мордочку в человеческий локоть и мурчать, как трактор, найдя это убежище:)





Наш мальчик приучен к лотку, не кричит по ночам и не портит хозяйские вещи. Но это не главное.

Главное — то, что он хочет вам рассказать:





— Я родился, когда было тепло: светила огромная жёлтая штука, которая называется «солнышко». Правда, я видел его редко: сначала мама прятала нас с братиком и сестричкой в подвале, потому что боялась людей — я тогда ещё не знал, кто это, и очень хотел познакомиться с ними. Всё время выглядывал — было страшно, но так интересно!





А потом у меня заболели глазки. Очень-очень сильно. Мне даже не хотелось кушать, хотя я это очень люблю — всё ем, если честно… Но братику и сестричке было ещё хуже. Они всё время плакали, не открывали глаза, потом перестали вставать на лапки. Я грел их, умывал, звал поиграть, даже приносил кусочки вкусной штуки, которая называется колбаса.





Но как-то утром они не отозвались и были совсем холодными — просто лежали, и всё. Мне стало грустно и страшно. Мама бегала по подвалу и кричала… И я понял, что мы с ней остались вдвоём. И я за главного.

Я стал выбираться из подвала и знакомиться с людьми… Они оказались совсем-совсем не страшными! Только иногда кричали и махали руками.

А так — назвали меня смешным именем «Фунтик», иногда приносили вкусную еду в баночках, а ещё оказалось, что они умеют гладить между ушей — и тогда становится тепло и совсем не страшно. Они говорили «эх, Фунтик, как тебя жалко» — и уходили. Я знал, что они идут домой. Но что такое «дом»? Я спрашивал у мамы — она тоже не знала. Она сказала: «Наверное, это очень хорошее место, малыш…».





А потом стало холодно, очень-очень холодно. Еды было мало, я больше не мог бегать и прыгать, всё время хотелось спать. Как-то раз мы с мамой ушли искать еду, а когда вернулись — вход в наш подвал был завален досками. Мы обошли его, обнюхали, пытались отодвинуть доски лапами… Но у нас ничего не получилось.

Мама сказала: «Фунтик, я пойду искать для нас место, где можно чуть-чуть согреться». И пропала.

Мне никогда не было так страшно, я решил, что если мама не придёт, просто лягу в снег и останусь там — больше не мог никуда идти.





И вдруг стало ещё страшнее: кто-то подхватил меня, сказал «Фунтик, поехали домой» — и понёс куда-то. Как я кричал! Как звал маму! Даже отбивался — правда, мягкими лапами. Не помню откуда, но я знал, что когти выпускать нельзя.

А потом столько всего было, кошачий бог! Меня возили в разные места, смотрели в глаза и в уши, тыкали в меня какой-то трубкой. Я думал, что люди меня убьют — мама рассказывала, что так бывает.









Но они привезли меня в тёплое место, где пахнет едой. Меня никто не бьёт, только гладят и жалеют. Мне все ещё очень страшно, я часто вспоминаю маму и плачу… Но я выучил ещё одно хорошее слово: «Друг». И если вдруг у меня будет «друг» и «дом»… Не будет ни одного кота счастливей меня. Даже мохнатый кот Барсик, главный в нашем дворе, обзавидуется.