|
Как стать для кого-то Богом: самые добрые и трогательные истории о животных
Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу
Сегодня снова рассказываем о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И независимо от породы или её отсутствия платит за добро с лихвой: спасая от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам, хвастайтесь своим пушистым другом! Если нет — обратите внимание на волшебной красоты кота в конце материала. Что-то нам подсказывает, что вы ждали именно его, а он — именно вас. Всем своим маленьким, но добрым кошачьим сердечком.
Чудесное спасение Инди из-под колёс автомобиля
Вот моя находка: чудесная собака с одним глазом и одним стоячим ухом! Возвращаясь с работы, будучи почти у дома, увидела, как машина подбила бегущую через дорогу собаку. Благо, сильно не задела.
Вылетела собака мне прямо под ноги и сразу одарила меня молящим взглядом одного глаза. Конечно, сразу повела ее домой, а вдруг травмы! Да еще худющая и голодная…
Попив бульона, она просто свалилась на ковер и заснула. Спала так крепко, что я полностью смогла ее осмотреть и проверить. А наша такса с сочувствием наблюдала за происходящим и не мешала.
Утром собаку показали ветеринару, ничего серьезного не нашли. Оказалась молоденькой девочкой около года, жутко худая и очень пугливая. По дороге домой ни на минуту не отошла от моего колена и так смотрела своим одним глазом… Так боялась, что я уйду… Я не смогла просто уйти, оставить, отдать. Это была уже наша собака! Назвали ее Инди, принцесса Инди! Ведь она красотка, несмотря ни на что!
Провели все необходимые процедуры, купили красивый красный ошейник и стали жить вместе и ждать, когда она нам поверит и перестанет падать на пол от любого движения руки… Сомнения не было, что собаку били и обижали.
Спустя год Инди стала чудесной, безумно ласковой, удивительно послушной и легко обучаемой собакой! Лучшая подруга её — это, конечно, наша такса Дюна, она большой дипломат! Приняла в дом чужую собаку, научила ее всем премудростям жизни в квартире, поделилась всеми своими игрушками и подарила ей собачью дружбу!
Поначалу Инди не понимала, для чего игрушки, для чего миски (постоянно ела с пола), пряталась под столом и молча наблюдала. Теперь у нас две чудесные псины, банда!
Спят вместе, по улице носятся вместе, иногда выясняют отношения, но любят друг дружку, и мы их очень любим. Теперь сложно представить: а если бы меня не было в тот момент, когда ехала машина… Становится страшно. Что бы могло быть дальше с этой чудесной собакой? Это она меня нашла! Я в этом уверена и счастлива, что смогла подарить Инди маленький кусочек собачьего счастья! Она в свою очередь дарит нам всем свою преданность и ласку!
Прошло 10 лет…
Девять из них счастливых — когда рядом со мной был мой «лысый друг». Моя китайская хохлатая любовь, моя Майя. Никто и никогда не сможет заменить ее, она была настоящим человеком. Ее не надо было учить никаким командам, она каждое слово понимала сама. Не только слово, но и каждый взгляд. Она прожила со мной треть моей жизни, сотни радостей и печалей, она путешествовала со мной вокруг света. Она охраняла мой душевный и, как ни удивительно, физический покой. Это была маленькая собачка с очень большим сердцем… Она любила бесконечно и преданно всех, кто любил меня, а все, кто вдруг обижал ее хозяйку, подвергались большой собачьей мести — как минимум промокшее имущество было гарантировано.
В сердце Майечки любви хватало всем, моим родителям, друзьям, развозчикам пиццы и мебельщикам — каждого человека она встречала радостью и любовью…
И вот год назад ее большое сердце остановилось… Что это было — врожденные проблемы, ошибка ветеринарного врача или моя вечная занятость, сейчас уже и неважно это. Важно, что моя Майя навсегда осталась со мной, в моей памяти, в моих мыслях… Я знаю, что такого друга у меня больше не будет никогда. Она была единственной и неповторимой.
1 год и чуть-чуть…
Она улетела на
Но новогоднее чудо случилось! Благодаря суперврачам одной ветклиники 31 декабря наш комочек счастья вернулся домой с надеждой на то, что все будет хорошо. Потом были долгие месяцы восстановления, куча проблем, но это все было ничто по сравнению с этими благодарными глазами-бусинками, которые с того дня каждый день смотрят на меня с обожанием и преданностью.
Сейчас в нашей семье живут три «крокодила», как мы их любя называем.
Знакомьтесь:
китайская хохлатая Жужа
корниш-рекс Кекс
волнистый попугайчик Егорушка, который говорит о том, что он красавчик, требует коньячку и уверяет: он хороший!
Мы не сожалеем ни одной минуты, что каждый из них появился в нашей жизни! И несмотря на сложности, которые периодически возникают, мы не представляем свою жизнь без них!
Нюша — «бонна» и «медсестра»
Нюша — донской сфинкс. Недавно у нашей любимицы было 10-летие. И это был настоящий семейный праздник — с гостями, тортом и свечами. Малышка появилась в семье котенком, и уже сложно представить нашу жизнь без нее.
Когда дети были маленькими, Нюша, как настоящая бонна, укладывала их спать: мурчала каждому на ушко, а потом с чувством собственного достоинства и выполненной работы выходила из детской комнаты и запрыгивала на диван, чтобы побыть «со взрослыми». Порой «бонна» была «медсестрой»: если кто-то болел — Нюша лечила как могла, не отходя ни на минуту… Дети балуются: зовут «мама!», а первой всегда прибегает Нюша…
Одно время у нас жил хомяк, а когда он сбежал из клетки, так Нюша заботливо бегала за ним, мяукала и звала на помощь. Переживала. Успокоилась только тогда, когда хомяка вернули на место. А мы-то, глупые, сначала опасались за хому… В Нюше есть собачья преданность, игривость маленькой обезьянки, вальяжность львицы, мудрость каких-то древних реликтовых существ и, конечно, независимость кошки.
Помню, когда я была девчонкой, мечтала о том, чтобы засыпать с кошкой под боком, слыша нежное монотонное мурчание. Моя мечта сбылась уже во взрослом возрасте. И теперь понимаю — дом не дом, если в нем нет кота…
Обаятельный хулиган Йося
Йося — кот, который смог!
После того как меня покинула моя 22-летняя кошка, я зареклась иметь домашних животных. Слишком уж тяжело их терять…
Однако летом моё решение было перечёркнуто черно-белой маленькой лапкой — жизнь этого комочка меха стояла под угрозой: котёнка могли утопить или просто выбросить на улицу.
Немедленно было принято решение взять его домой. Нужно было преодолеть один барьер — твёрдое мужское «нет», однако котик, который нет-нет да и пропал бы в Логойске, растопил сердце мужа — и кот счастливо ехал в Минск!
Йосенька не сидит на месте никогда: он постоянно откуда сыплется, валится, выпадает или бежит, пронося в зубах очередной трофей (еда, носки, кисти для макияжа и другое).
Несмотря на разодранные шторы и пожёванные цветы — это кот, который превзошел все ожидания! Он очень умный! Жалеет нас, когда видит, что мы моемся под водой, возмущается, когда предлагаешь что-то, что ему не по вкусу.
На фото не издевательство над котом — просто он сам решил полакомиться остатками мороженого, застрял и был спасён:)
Единственный минус — сам он никогда не даёт себя пожалеть и погладить, если в данный момент его это мало интересует: если он решил, например, что ему нужно покататься в барабане стиральной машины, то твои нежные приставашки будут пресечены парой-тройкой нежных укусов:)
А каждый вечер нас дома ждёт неугомонный комок счастья, растущий по часам! Подбирайте котиков: беспородные и брошенные — они самые преданные и любвеобильные!
Если вы давно мечтаете стать для кого-то ангелом-хранителем, хотите засыпать под мурлыканье, а прочитав этот текст, готовы принять решение «я — хозяин», у нас для вас есть кот мечты. Красиво-кругломордый, как британец, умный, как человек, добрый, нежный и благодарный — как тот, чья жизнь висела на волоске.
Приключения котёнка Фунтика. Устроим вместе хеппи-энд в реальной истории?
Если да, звоните: 8 044 598 86 68 — Полина
Свой дом и своего человека ищет замурчательный чёрно-белый мальчик с сердечком на носике и щёчках:) Фунтику (известному также как «Бегемот» и «Чёрная шаурма») 8 месяцев, он обработан от паразитов и осмотрен ветеринаром, готов к прививкам и кастрации. Находится на временной передержке. Больше всего на свете наш мальчик любит лежать на руках и коленях, а ещё прятать мордочку в человеческий локоть и мурчать, как трактор, найдя это убежище:)
Наш мальчик приучен к лотку, не кричит по ночам и не портит хозяйские вещи. Но это не главное.
Главное — то, что он хочет вам рассказать:
— Я родился, когда было тепло: светила огромная жёлтая штука, которая называется «солнышко». Правда, я видел его редко: сначала мама прятала нас с братиком и сестричкой в подвале, потому что боялась людей — я тогда ещё не знал, кто это, и очень хотел познакомиться с ними. Всё время выглядывал — было страшно, но так интересно!
А потом у меня заболели глазки. Очень-очень сильно. Мне даже не хотелось кушать, хотя я это очень люблю — всё ем, если честно… Но братику и сестричке было ещё хуже. Они всё время плакали, не открывали глаза, потом перестали вставать на лапки. Я грел их, умывал, звал поиграть, даже приносил кусочки вкусной штуки, которая называется колбаса.
Но как-то утром они не отозвались и были совсем холодными — просто лежали, и всё. Мне стало грустно и страшно. Мама бегала по подвалу и кричала… И я понял, что мы с ней остались вдвоём. И я за главного.
Я стал выбираться из подвала и знакомиться с людьми… Они оказались совсем-совсем не страшными! Только иногда кричали и махали руками.
А так — назвали меня смешным именем «Фунтик», иногда приносили вкусную еду в баночках, а ещё оказалось, что они умеют гладить между ушей — и тогда становится тепло и совсем не страшно. Они говорили «эх, Фунтик, как тебя жалко» — и уходили. Я знал, что они идут домой. Но что такое «дом»? Я спрашивал у мамы — она тоже не знала. Она сказала: «Наверное, это очень хорошее место, малыш…».
А потом стало холодно, очень-очень холодно. Еды было мало, я больше не мог бегать и прыгать, всё время хотелось спать. Как-то раз мы с мамой ушли искать еду, а когда вернулись — вход в наш подвал был завален досками. Мы обошли его, обнюхали, пытались отодвинуть доски лапами… Но у нас ничего не получилось.
Мама сказала: «Фунтик, я пойду искать для нас место, где можно чуть-чуть согреться». И пропала.
Мне никогда не было так страшно, я решил, что если мама не придёт, просто лягу в снег и останусь там — больше не мог никуда идти.
И вдруг стало ещё страшнее: кто-то подхватил меня, сказал «Фунтик, поехали домой» — и понёс куда-то. Как я кричал! Как звал маму! Даже отбивался — правда, мягкими лапами. Не помню откуда, но я знал, что когти выпускать нельзя.
А потом столько всего было, кошачий бог! Меня возили в разные места, смотрели в глаза и в уши, тыкали в меня какой-то трубкой. Я думал, что люди меня убьют — мама рассказывала, что так бывает.
Но они привезли меня в тёплое место, где пахнет едой. Меня никто не бьёт, только гладят и жалеют. Мне все ещё очень страшно, я часто вспоминаю маму и плачу… Но я выучил ещё одно хорошее слово: «Друг». И если вдруг у меня будет «друг» и «дом»… Не будет ни одного кота счастливей меня. Даже мохнатый кот Барсик, главный в нашем дворе, обзавидуется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутри этого материала чьё-то счастье!.. "Мех дня" - проект, которым мы греемся и доказываем: "мех" должен быть живым, четверолапым и самым любимым.
|
Архив (Разное)
Комментарии