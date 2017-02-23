Разбитое лобовое стекло — одно из самых частых повреждений в автомобиле. Как сэкономить при покупке нового стекла и его замене на СТО, как правильно посчитать убыток и разговаривать со страховой компанией, AUTO.TUT.BY рассказала Юлия Малаховская, директор СТО по замене стекол.





Какие бывают автостекла?

— Если я возьму стекла четырех разных производителей, положу на стол и попрошу определить лучшее и худшее, то неспециалист этого не сделает. Только установщики заметят разницу. Конечно, хорошо работать с оригинальным стеклом — к нему есть все уплотнители, кромки обработаны, даже грунтовка нанесена на стекло. Оно меняется за 40 минут максимум. А с китайским или российским сложнее, потому что там нужно переустановить все. Еще и поэтому оно дешевле стоит.

По качеству стекла Юлия Малаховская ставит на последнее место белорусских и российских производителей. Китайское стекло по качеству выше, его Юлия рекомендует ставить на коммерческий транспорт и тем, кто хочет немного сэкономить. Есть и российское стекло высокого качества, которое производит завод «БОР» под Нижним Новгородом. Но и цена у него выше в два раза, чем у китайского.





— Есть стекла, которые изготавливаются для вторичного рынка, и отличаются от оригинального только отсутствием логотипа автопроизводителя. На таком стекле можно и сэкономить. Возьмем, например, премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который собирается сейчас в России. Стекло с полным обогревом, датчиком света и дождя для конвейера делает AGC Asahi Glass в Нижнем Новгороде. И стоит оно с логотипом «Toyota» 3200 рублей. Либо ты ставишь это же стекло, с этого же завода, а другого просто нет — оно было сделано только под российский рынок и российскую сборку, — но без логотипа. И оно будет стоить 2 тысячи рублей.

Торговая марка стекла, которое поставляют при первичной конвейерной сборке, может меняться ежегодно. Например, для Ford Focus под логотипом GM можно получить стекло китайского производства. А на Ford Fiesta российского производства стоит борское стекло. Кто выиграл тендер, тот и делает поставки на конвейер. Аналогичная история с Land Rover. С 2016 года стекло на конвейер идет от китайского производителя.

Многие автоконцерны на своих моделях уже отказались от стекол с логотипом. Потому что и на конвейер, и на вторичный рынок идет одно и то же стекло, одного производителя и одинакового качества.

Автомобильные стекла тоже подделывают, потому что стоимость «оригинала» может превышать стоимость неоригинального стекла в два-три раза. При этом самые подделываемые стекла — это Mercedes, BMW, Toyota и Lexus. Обнаружить подделку довольно легко. На оригинальном стекле информация производителя наносится особым методом — керамический порошок запекается при высокой температуре. Соскрести такую надпись не получится даже лезвием. А на подделке мошенники вытравливают надпись «сделано в Китае» и наносят логотип автопроизводителя. Но уже обычной краской, которая легко слазит, даже если ее поскрести ногтем.

Какое стекло ставить — чаще всего решает страховая компания

Почти треть обращений в страховые компании происходит из-за повреждения лобового стекла. И любая страховая компания при этом стремится минимизировать выплаты. Некоторые страховые спокойно меняют одну запчасть на такую же, то есть оригинальную. В других страховых есть понятие «на усмотрение страховой компании». По их правилам клиент получает сертифицированную запчасть. А стекло с недавних пор относится к «запчастям».

Важно знать, что сертифицируется в нашей стране любое стекло — и российское, и китайское. Какое именно поставить — решает отдел урегулирования убытков. И зависеть это может от страховой истории клиента.





— Если вы застраховались по какому-то дешевому пакету, не прочитав всех условий, то 99% там не будет возмещения убытка по стеклу вообще. Вам не вернут деньги или не поменяют его на безвозмездной основе. Если стоимость КАСКО слишком низкая, значит там есть какие-то особые условия — франшиза или страховка с учетом износа. Автомобильное стекло приравняли к обычной запчасти, то есть при страховании с учетом износа стекло тоже подпадает под расчет. Существует сложная формула этого расчета, но если перевести ее на понятный язык, то получится примерно минус 10% стоимости за один год.

— Я бы посоветовала перед тем, как закрывать убыток, сделать предварительную калькуляцию. Некоторые страховые делают это бесплатно. Зная сумму, можно выбирать — забирать деньги, ехать на СТО согласно списку страховой компании или менять самому и предоставить документы с той СТО, где проводили замену. Но это тоже может закончиться тем, что страховая не согласится с суммой, которую вы заплатили на СТО.

Во многих договорах написано, что окончательное решение по стоимости ремонта принимает страховая компания. Ни СТО, ни клиент не могут настоять на том, какое стекло установить на автомобиль.

— Но надо понимать, что есть автомобили, куда ты ничего кроме «оригинала» не поставишь. Если на стекле есть распознавание дорожной разметки, камеры, датчики — в этом случае идет только оригинальное. Например, на Citroen C4 Picasso неоригинальное стекло мы даже не предлагаем. Хотя оно есть. Большое панорамное стекло, высокое, c изгибом. Бюджетный производитель не может сделать так, чтобы не было искажений просто потому, что его технологии это не позволяют. Ставишь такое стекло — и начинаются проблемы: дорога плывет, изображение кривое. Высокая цена, конечно, отпугивает, но мы все равно предлагаем только оригинальное стекло, несмотря на желание удержать клиента.

Возможна ли ситуация, когда автовладелец получил выплату как за оригинальное стекло, а сам поставил самое дешевое китайское или российское, и разницу положил себе в карман?

— Клиент вправе с полученными деньгами делать все что угодно. Даже вообще не менять стекло. Условия страхования предусматривают, что после того, как ты сделал автомобиль, ты обязан предоставить его в страховую компанию на осмотр эксперта и повторное фотографирование. Но инструментов, чтобы у клиента потребовать назад разницу в деньгах, пока нет. Но если разобьешь второй раз и обратишься по страховке за компенсацией, то тебе уже будут считать стоимость китайского стекла.

При выплатах по полису обязательного страхования гражданской ответственности у нас принято бежать в страховую компанию и получать возмещение наличными. Как правило, эта сумма меньше, чем стоимость ремонта. К тому же стоимость стекла, как и другой запчасти, выплачивается с учетом износа. В прошлом году поменяли правила, и по обязательному страхованию можно получить направление на СТО. Там есть определенные оговорки, но это зачастую выходит выгоднее, чем получать наличные и искать самому, где поменять стекло.

— Например, у нас есть договоренность с определенными компаниями, когда человеку по такой вещи, как замена лобового стекла, не надо ехать в страховую. Он приезжает сразу к нам, меняет стекло и уезжает. Но страховая компания дала такую возможность на определенных условиях — неоригинальное стекло или стекла без логотипа, только клиентам КАСКО с хорошей страховой историей.

Типичные ошибки экспертов-оценщиков

— У людей, которые считают убытки, должно быть четкое понимание всех тонкостей, связанных с заменой, ремонтом и стоимостью стекла. Первая типичная ошибка, с которой можно столкнуться, — незнание норм времени на замену лобового стекла. Максимальная норма — 3 часа. Оригинальное стекло меняется вообще за 40 минут. Эксперты-оценщики нормы времени или завышают, или занижают.





Зачастую эксперты ошибаются с комплектацией автомобиля. Например, для Mercedes-Benz W221 существует семь комплектаций стекол. По семи разным ценам и производителям. Эксперт должен знать все о комплектации автомобиля, чтобы потом позвонить на СТО и получить точную стоимость стекла

— Еще одна ошибка — неправильная оценка ремонтопригодности или неремонтопригодности стекла. Сейчас уже прописано правилами, при каких повреждениях стекло подлежит ремонту. Так, нельзя ремонтировать стекла с полным обогревом. Когда засверливаешь место скола, можно разрушить тонкие нити обогрева. Кроме того, полимер, которой заливают в высверленное отверстие, от нагрева расширяется, от холода сжимается. Потом на этом месте получается белое матовое пятно, и оно постепенно разрастается. Антибликовые и атермальные стекла тоже нельзя ремонтировать. Места ремонта будут давать отблески.

Все это должен знать эксперт-оценщик, чтобы однозначно решить, что нужно делать со стеклом — менять или ремонтировать, и сколько это будет стоить.