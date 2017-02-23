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Полиция: брата Ким Чен Ына убили отравляющим газом
24.02.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила от отравления высокотоксичным газом VX, который считается одним из самых мощных боевых отравляющих веществ и входит в категорию оружия массового поражения.
Согласно предварительному заключению, Ким Чон Нам был отравлен химикатом, известным как VX. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав вещество, оставшееся на лице и глазах погибшего, передает
VX - это вещество, обладающее сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком.
Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом. В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо отравленный платок.
Двух женщин (с паспортами Индонезии и Вьетнама) следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.
Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.
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Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила от отравления высокотоксичным газом VX, который считается одним из самых мощных боевых...
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