



Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила от отравления высокотоксичным газом VX, который считается одним из самых мощных боевых отравляющих веществ и входит в категорию оружия массового поражения.

Согласно предварительному заключению, Ким Чон Нам был отравлен химикатом, известным как VX. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав вещество, оставшееся на лице и глазах погибшего, передает ВВС .

VX - это вещество, обладающее сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком.

Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом. В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо отравленный платок.

Двух женщин (с паспортами Индонезии и Вьетнама) следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.