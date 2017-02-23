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"Зенит" пролетел мимо 1/8 финала и исходы других дуэлей в Лиге Европы
Самый богатый клуб России питерский «Зенит» не пробился в 1/8 финала Лиги Европы, уступив дорогу бельгийскому «Андерлехту».
По ходу ответной игры в Санкт-Петербурге «Зенит» сумел добиться необходимой для выхода в следующую стадию разницы в счете (3:0), однако не удержал перевес, пропустив на 90-й минуте. В итоге по сумме двух поединков за счет мяча, забитого на выезде, в 1/8 финала шангул «Андерлехт».
«Зенит» (Россия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 3:1.
Первый матч — 0:2.
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В то же время два менее статусных российских клуба, «Ростов» и «Краснодар», пробились в 1/8 финала.
«Спарта» (Чехия) — «Ростов» (Россия) — 1:1.
Первый матч — 0:4.
Как и в первом матче, чешская команда доигрывала встречу в меньшинстве. Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел весь матч и получил предупреждение на 51-й минуте.
«Фенербахче» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.
Первый матч — 0:1.
«Шахтер» Донецк (Украина) — «Сельта» (Испания) — 0:2 (доп. время).
Первый матч — 1:0.
Украинский «Шахтер» не сумел сберечь добытый на выезде перевес над испанской «Сельтой», пропустив на 90-й минуте ответной дуэли в Харькове. А затем в овертайме упустил упустил путевку в следующий раунд.
Шальке-04″ (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:1.
Первый матч — 3:0.
«Сент-Этьен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1.
Первый матч — 0:3.
«Генк» (Бельгия) — «Астра» (Румыния) — 1:0.
Первый матч — 2:2.
«Копенгаген» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:0.
Первый матч — 2:1.
«Лион» (Франция) — «Алкмаар» (Голландия) — 7:1.
Первый матч — 4:1.
«Тоттенхэм» (Англия) — «Гент» (Бельгия) — 2:2.
Первый матч — 0:1.
«Фиорентина» (Италия) — «Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — 2:4.
Первый матч — 1:0.
АПОЭЛ (Кипр) — «Атлетик» (Испания) — 2:0.
Первый матч — 2:3.
«Аякс» (Голландия) — «Легия» (Польша) — 1:0.
Первый матч — 0:0.
«Бешикташ» (Турция) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 2:1.
Первый матч — 3:1.
«Рома» (Италия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1.
Первый матч — 4:0.
«Османлыспор» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:3.
Первый матч — 0:0.
Таким образом, в 1/8 финала вышли «Андерлехт», «Ростов», «Краснодар», «Сельта», «Шальке-04», «Манчестер Юнайтед», «Генк», «Копенгаген», «Лион», «Гент», «Боруссия» М, АПОЭЛ, «Аякс», «Бешикташ», «Рома», «Олимпиакос».
Жеребьевка Лиги Европы пройдет 24 февраля в 15.00 по минскому времени.
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Самый богатый клуб России питерский "Зенит" не пробился в 1/8 финала Лиги Европы, уступив дорогу бельгийскому "Андерлехту".
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