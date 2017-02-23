Самый богатый клуб России питерский «Зенит» не пробился в 1/8 финала Лиги Европы, уступив дорогу бельгийскому «Андерлехту».



Фото: fc-zenit.ru

По ходу ответной игры в Санкт-Петербурге «Зенит» сумел добиться необходимой для выхода в следующую стадию разницы в счете (3:0), однако не удержал перевес, пропустив на 90-й минуте. В итоге по сумме двух поединков за счет мяча, забитого на выезде, в 1/8 финала шангул «Андерлехт».

«Зенит» (Россия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 3:1.

Первый матч — 0:2.

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В то же время два менее статусных российских клуба, «Ростов» и «Краснодар», пробились в 1/8 финала.

«Спарта» (Чехия) — «Ростов» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 0:4.

Как и в первом матче, чешская команда доигрывала встречу в меньшинстве. Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел весь матч и получил предупреждение на 51-й минуте.

«Фенербахче» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1.

Первый матч — 0:1.

«Шахтер» Донецк (Украина) — «Сельта» (Испания) — 0:2 (доп. время).

Первый матч — 1:0.

Украинский «Шахтер» не сумел сберечь добытый на выезде перевес над испанской «Сельтой», пропустив на 90-й минуте ответной дуэли в Харькове. А затем в овертайме упустил упустил путевку в следующий раунд.

Шальке-04″ (Германия) — ПАОК (Греция) — 1:1.

Первый матч — 3:0.

«Сент-Этьен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1.

Первый матч — 0:3.

«Генк» (Бельгия) — «Астра» (Румыния) — 1:0.

Первый матч — 2:2.

«Копенгаген» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:0.

Первый матч — 2:1.

«Лион» (Франция) — «Алкмаар» (Голландия) — 7:1.

Первый матч — 4:1.

«Тоттенхэм» (Англия) — «Гент» (Бельгия) — 2:2.

Первый матч — 0:1.

«Фиорентина» (Италия) — «Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — 2:4.

Первый матч — 1:0.

АПОЭЛ (Кипр) — «Атлетик» (Испания) — 2:0.

Первый матч — 2:3.

«Аякс» (Голландия) — «Легия» (Польша) — 1:0.

Первый матч — 0:0.

«Бешикташ» (Турция) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 2:1.

Первый матч — 3:1.

«Рома» (Италия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1.

Первый матч — 4:0.

«Османлыспор» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:3.

Первый матч — 0:0.

Таким образом, в 1/8 финала вышли «Андерлехт», «Ростов», «Краснодар», «Сельта», «Шальке-04», «Манчестер Юнайтед», «Генк», «Копенгаген», «Лион», «Гент», «Боруссия» М, АПОЭЛ, «Аякс», «Бешикташ», «Рома», «Олимпиакос».

Жеребьевка Лиги Европы пройдет 24 февраля в 15.00 по минскому времени.