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На трассе М6 в Лидском районе водитель МАЗа умер за рулем: грузовик съехал в кювет
В Лидском районе на трассе М6 Минск — Гродно вблизи деревни Гостиловцы водитель МАЗа съехал в кювет. Об этом
Информация о ДТП поступила в оперативно-дежурную службу РОВД днем 23 февраля. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ обнаружили в кабине МАЗа мертвого водителя.
— Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ, так как при первичном осмотре телесных повреждений у него не обнаружили, — сказали в ГАИ.
По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.
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