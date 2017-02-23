В Лидском районе на трассе М6 Минск — Гродно вблизи деревни Гостиловцы водитель МАЗа съехал в кювет. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.





Информация о ДТП поступила в оперативно-дежурную службу РОВД днем 23 февраля. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ обнаружили в кабине МАЗа мертвого водителя.

— Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ, так как при первичном осмотре телесных повреждений у него не обнаружили, — сказали в ГАИ.





По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.