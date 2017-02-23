﻿ На трассе М6 в Лидском районе водитель МАЗа умер за рулем: грузовик съехал в кювет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На трассе М6 в Лидском районе водитель МАЗа умер за рулем: грузовик съехал в кювет

24.02.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лидском районе на трассе М6 Минск — Гродно вблизи деревни Гостиловцы водитель МАЗа съехал в кювет. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.


Информация о ДТП поступила в оперативно-дежурную службу РОВД днем 23 февраля. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ обнаружили в кабине МАЗа мертвого водителя.

— Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ, так как при первичном осмотре телесных повреждений у него не обнаружили, — сказали в ГАИ.


По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новостройка без рекламы. ЖК "Мегаполис"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика