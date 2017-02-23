

Масленичная неделя почти завершилась. Наверняка на многих столах в это время блины появлялись чаще обычного. Команда TAM.BY решила отойти от традиционных способов приготовления и подобрала несколько интересных рецептов.

Блинчики с медом и клубничным сорбе





Состав: Для теста Мука пшеничная - 416 гр. Молоко - 1 л. Яйца - 2 шт. Сахар - 25 гр. Соль - 8 гр. Для сорбе Клубника свежемороженая - 800 гр. Сахар - 200 гр. Вино красное - 100 гр. Лимон - 50 гр.

Смешиваем яйца, соль и сахар. Добавляем холодное молоко и муку. Все перемешиваем до получения однородной массы. Затем тесто можно процедить, чтобы удалить из него все комочки. Выпекаем блины на смазанной жиром сковороде. Затем охлаждаем, складываем треугольником и обжариваем на сковороде, пока не покроются румяной корочкой.

Клубнику размораживаем, кладем в блендер. Из лимона выдавливаем сок, который добавляем к клубнике. Туда же отправляем сахар и вино. Все тщательно взбиваем и выкладываем в форму для замораживания.

В ресторане “Вестфалия” при подаче советуют выложить блинчики на тарелку, полить их медом, украсить веточкой мяты и положить рядом шарик сорбе.

Гречневые блины с черникой





Состав: Яйца - 2 шт. Сироп топинамбура или агавы - 3 ч.л. Морская соль - ⅓ ч.л. Миндальное молоко - 300 мл. Мука пшеничная цельнозерновая - 100 гр. Мука цельнозерновая гречневая - 50 гр. Сода, погашенная лимонным соком - 1 ч.л. Оливковое масло холодного отжима - 2 ст.л. Черника свежая - 100 гр.

Смешиваем яйца с сиропом и солью, вливаем молоко и, не взбивая, перемешиваем. Затем всыпаем пшеничную и гречневую муку и снова перемешиваем до однородности. Гасим соду лимоном, смешиваем с оливковым маслом и добавляем к тесту.

В ресторане Парка-музея интерактивной истории “Сула” посоветовали при жарке не раскачивать сковороду. Тогда тесто само примет нужную форму. Также стоит периодически перемешивать тесто, т.к. цельнозерновая мука оседает на дно.

При подаче блинчики украшаем свежей черникой.

Яблочные блинчики





фото v-i-p.org

Состав: Мука - 200 гр. Манка - 100 гр. Кефир - 800 мл Яйцо - 3 шт. Яблоко тертое - 2 шт. Кипяток - 100 гр. Сода - 1 ч.л. Соль - 3 гр. Сахар - 100 гр.

Кефир выливаем в миску, добавляем соль, сахар, соду, яйцо, муку, манку и замешиваем тесто. Затем вливаем кипяток и снова вымешиваем.

Яблоко, натертое на мелкой терке, добавляем к тесту и перемешиваем. Жарим блинчики на растительном масле на небольшом огне. Сковороду накрываем крышкой, тогда блинчики получатся, как приготовленные на полупару.

Шеф Loft Café предупредил, что кипятка может понадобиться чуть больше. Просто следите, чтобы тесто получилось по консистенции, как густая сметана.

Подаются блинчики с кленовым сиропом.

Блинчики с карамелизированными фруктами “Сластена”





фото kalaeva.com

Состав (для 1 порции): Молоко – 120 г. Яйца – 10 г. Мука – 50 г. Сахар – 4 г. Соль – 1 г. Масло растительное для жарки - 2,5 г. Для карамелизированных фруктов: Яблоки – 70 г. Груша – 70 г. Масло сливочное – 5 г. Сахар – 2 г. Корица – 0,3 г. Ягоды брусники – 20 г.

Смешиваем молоко, яйца, сахар и соль, взбиваем до получения однородной массы. Выпекаем блинчики на сковороде по 1-2 минуты каждый.

Фрукты очищаем от кожуры, удаляем сердцевины и нарезаем кубиками.

Разогреваем на сковороде сливочное масло, добавляем туда половину порции сахара и фрукты. Карамелизуем их до золотистого цвета и выкладываем на салфетку для удаления лишней влаги. В сковороду добавляем вторую порцию сахара, корицу, ягоды брусники и тушим смесь до образования густого сиропа.

В ресторане гостиничного комплекса “Мирский посад” нам рассказали, что фрукты можно не измельчать кубиками, а располовинить, удалить кожицу и сердцевину, а потом аккуратно нарезать на дольки, не дорезая до конца. Затем распрямить половинки фруктов, чтобы получился веер. В таком виде их и обжариваем с двух сторон. Так блюдо будет выглядеть оригинальнее.

Готовые блинчики выкладываем на тарелку. Добавляем карамелизованные фрукты и поливаем готовым сиропом.

Блинчики с маслом и сыром





Состав: Мука – 400 гр. Молоко – 570 гр. Вода – 190 гр /мл Яйцо – 143 гр. (2-3 яйца в зависимости от их размера) Сахар – 9 гр. Соль - 7 гр. (щепотка) Масло растительное – 70 гр/мл Масло растительное для смазывания сковороды Начинка на 1 порцию: Масло сливочное – 50 г. Сыр полутвердый (гауда, голландский) – 60 г.

Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью. Добавляем воду, молоко и растительное масло. Все перемешиваем и постепенно вводим муку. Вымешиваем тесто до однородной массы. Лучше делать это миксером. Сковороду смазываем маслом и жарим наши блинчики.

В сети ресторанов “Васильки” рассказали, что для подачи одной порции понадобится 5 блинчиков. Складываем их один на один. Каждый слой смазываем сливочным маслом и посыпаем сыром. Верхний блинчик просто смазываем маслом. Отправляем получившуюся порцию в микроволновку на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Для подачи подойдет любая добавка.

Черемуховые блинчики





Состав: Для теста Черемуховая мука - 100 гр. Пшеничная мука - 100 гр. Яйца - 3 шт. Соль - 5 гр. Сахар - 20 гр. Молоко - 210 мл. Сливочное масло - 50 гр. Для начинки Творожный сыр (высокой жирности) - 100 гр. Сливки 33% - 60 мл. Сахарная пудра - 20 гр.

Яйца немного взбиваем, добавляем к ним соль, сахар, молоко и растопленное сливочное масло. Снова все перемешиваем и постепенно всыпаем муку. Должно получиться обычное, однородное тесто для блинов.

Творожный сыр, сливки и сахарную пудру взбиваем венчиком в пышную массу.

Блины выпекаем на сухой сковородке без масла. При подаче нужно прослоить блинчики получившимся кремом, полить медом, украсить свежими ягодами и веточкой мяты.

В кафе “Чехов” нам рассказали, что черемуховая мука пока диковинка, но попробовать ее стоит. Она полюбится многим за необычный терпкий вкус и миндальный аромат. Также она в три раза менее калорийна, чем пшеничная.

Купить черемуховую муку можно в интернет-магазинах с эко-товарами.

Вообще, есть блины принято на протяжении всей Масленичной недели. Если с понедельника вы уже отведали достаточно традиционных блюд, самое время поэкспериментировать и воспользоваться одним из наших рецептов.

Команда TAM.BY желает всем счастливой Масленицы!