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Масленичная неделя: подборка необычных рецептов блинов
Блинчики с медом и клубничным сорбе
Смешиваем яйца, соль и сахар. Добавляем холодное молоко и муку. Все перемешиваем до получения однородной массы. Затем тесто можно процедить, чтобы удалить из него все комочки. Выпекаем блины на смазанной жиром сковороде. Затем охлаждаем, складываем треугольником и обжариваем на сковороде, пока не покроются румяной корочкой.
Клубнику размораживаем, кладем в блендер. Из лимона выдавливаем сок, который добавляем к клубнике. Туда же отправляем сахар и вино. Все тщательно взбиваем и выкладываем в форму для замораживания.
В ресторане
Гречневые блины с черникой
Смешиваем яйца с сиропом и солью, вливаем молоко и, не взбивая, перемешиваем. Затем всыпаем пшеничную и гречневую муку и снова перемешиваем до однородности. Гасим соду лимоном, смешиваем с оливковым маслом и добавляем к тесту.
В ресторане Парка-музея интерактивной истории
При подаче блинчики украшаем свежей черникой.
Яблочные блинчики
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Кефир выливаем в миску, добавляем соль, сахар, соду, яйцо, муку, манку и замешиваем тесто. Затем вливаем кипяток и снова вымешиваем.
Яблоко, натертое на мелкой терке, добавляем к тесту и перемешиваем. Жарим блинчики на растительном масле на небольшом огне. Сковороду накрываем крышкой, тогда блинчики получатся, как приготовленные на полупару.
Шеф
Подаются блинчики с кленовым сиропом.
Блинчики с карамелизированными фруктами “Сластена”
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Смешиваем молоко, яйца, сахар и соль, взбиваем до получения однородной массы. Выпекаем блинчики на сковороде по 1-2 минуты каждый.
Фрукты очищаем от кожуры, удаляем сердцевины и нарезаем кубиками.
Разогреваем на сковороде сливочное масло, добавляем туда половину порции сахара и фрукты. Карамелизуем их до золотистого цвета и выкладываем на салфетку для удаления лишней влаги. В сковороду добавляем вторую порцию сахара, корицу, ягоды брусники и тушим смесь до образования густого сиропа.
В ресторане гостиничного комплекса
Готовые блинчики выкладываем на тарелку. Добавляем карамелизованные фрукты и поливаем готовым сиропом.
Блинчики с маслом и сыром
Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью. Добавляем воду, молоко и растительное масло. Все перемешиваем и постепенно вводим муку. Вымешиваем тесто до однородной массы. Лучше делать это миксером. Сковороду смазываем маслом и жарим наши блинчики.
В сети ресторанов
Для подачи подойдет любая добавка.
Черемуховые блинчики
Яйца немного взбиваем, добавляем к ним соль, сахар, молоко и растопленное сливочное масло. Снова все перемешиваем и постепенно всыпаем муку. Должно получиться обычное, однородное тесто для блинов.
Творожный сыр, сливки и сахарную пудру взбиваем венчиком в пышную массу.
Блины выпекаем на сухой сковородке без масла. При подаче нужно прослоить блинчики получившимся кремом, полить медом, украсить свежими ягодами и веточкой мяты.
В кафе
Купить черемуховую муку можно в интернет-магазинах с эко-товарами.
Вообще, есть блины принято на протяжении всей Масленичной недели. Если с понедельника вы уже отведали достаточно традиционных блюд, самое время поэкспериментировать и воспользоваться одним из наших рецептов.
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