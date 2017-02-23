ЖК Мегаполис давно на слуху: квартиры в нем продаются несколько лет. Отчего может даже складываться впечатление, что комплекс — долгострой. Но — нет, просто он огромный. Готовы четыре дома: три многоподъездных и один высотный одноподъездный, пятый дом-башня — достраивается и утепляется, строится шестой многоподъездный — на уровне второго этажа. Всего домов будет семь. Официально последний обещают сдать в 2020-м. Но компания еще должна будет построить паркинг. Это значит, что строительная техника покинет комплекс навсегда только через пять лет.



Серым выделено «наследство» — начинал строить комплекс другой застройщик. Но — не справился. Визуализация с сайта комплекса. «Столбик», подписанный как дом № 4, на фото ниже.



Технология строительства: каркас верхнего этажа дома-«столбика» еще достраивается, а нижние этажи уже утеплены, застеклены и частично оштукатурены.

Главное и безусловное преимущество ЖК — это его расположение по первой ветке метро, возле станции «Малиновка». Второе преимущество для не самых коренных минчан и обладателей дач — рядом выезд на кольцевую. Как раз дома с видом на кольцевую уже распроданы, сейчас достроена и дораспродается «серединка» комплекса — так что вид на кольцевую потенциальным покупателям уже не светит.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В домах переменной этажности еще есть по несколько непроданных квартир, в проданных идут отделочные работы.



Тут будет садик. Школу недалеко от ЖК уже построил город.

Как живется в первых домах, которые «Тапасу» достались на переделку и достройку, можно почитать на форумах — первый застройщик немало начудил. Дома, построенные уже «Тапасом», обсуждать рано — в них еще толком не обжились, в большинстве квартир еще кладут ламинат и клеят обои. Несколько квартир не проданы, и мы решили их посмотреть.

Проскакиваем двор новостроек — уж больно урбанистичен. Задерживаться здесь не захочется — пока не облагорожен, очевидная зеленая растительность в виде деревьев и кустов — в той же перспективе, что и строительство детского сада. Пешеходная зона в плитке (а этим не все новостройки могут похвастаться). Входы в подъезды стандартные, дверь с домофоном традиционная тяжелая, сейфовая. На входе — помещение для консьержа. Если такого захотят нанять жильцы.



Справа — помещение для консьержа. Холла как такового нет, за поворотом «аппендикс», в котором при желании можно будет оставлять коляски.

В коридорах на полу — кераминовская плитка, стены в стандартной белорусской штукатурке. Лифты (их два на подъезд, пассажирский и грузовой) могилевские, но улучшенные — с металлическими стенами, скоростные, без лифтовой камеры.



На площадке по пять квартир, двери в квартиру деревянные. Их каждый новосел волен менять на любые другие. Большинство ставит железные коричневые.



Внутри 46-метровой однушки, в которой оба окна выходят на панорамный балкон, оказывается неожиданно светло. Потолки в доме — 2,7 метра.



Балкон, выходящий на проспект, стекло одинарное. Но с закрытыми окнами на балконе достаточно тихо. В квартире проспекта и вовсе не слышно.

Представитель застройщика говорит, что дом очень теплый. А еще тут в «плюшках» — хорошая звукоизоляция между этажами, как цокает соседка сверху или топочут дети слышно не будет. Межквартирные перегородки обычные. То есть вполне звукопроницаемые. Разводка отопления поквартирная, счетчики тепла у каждого.



Вид на проспект Дзержинского и гипермаркет с парковкой.



Из сантехники — только такие маленькие унитазы, которыми могут пользоваться отделочники, пока идет ремонт. Предполагается, что жильцы будут выбирать ванную, унитаз, нормальные полотенцесушитель самостоятельно, с учетом стилистики и бюджета.

Двушку смотрим уже в другом доме. Ее окна выходят во двор.



Между гостиной и кухней нет перегородки — планировка свободная.



Вид из гостиной. Стройки при закрытых окнах, как ни странно, не слышно.

Довольно качественные по отделке и двушки. В них сложной конфигурации спальни, но зато ванная с окном.





Многих волнуют виды из окон. Рассмотреть, в чем по квартире ходят соседи напротив без бинокля не получится. Но в поле зрения чужие окна будут.



Вид во двор еще не полный, обзор справа закроет полукруглый дом.

Сдающиеся дома присоединяются к товариществу собственников. Называется оно «Дружба». Такое название было у комплекса изначально.



Лифты

С парковками существенных сложностей не предвидится. Гостевые стоянки есть во воре и со стороны проспекта, есть паркинги под построенными домами и, повторимся, будут места в отдельном пятиуровневом паркинге, который построят последним, ближе к улице Яна Чечета.



Фото Яндекс Карты

В комплексе будет около 1700 квартир. Кто-то называет такие комплексы муравейниками. Особенно те, кто ратует за уютное дворовое пространство без машин, дома не выше пяти этажей, прогулочные дорожки и обильные клумбы… Но такая уютная жилая среда стоит других денег.

Здесь же в готовых домах квадратный метр пляшет в районе 1050−1150 долларов по курсу Нацбанка, в 134-метровых квартирах — 900. В строящемся доме-полукруге, который обещают сдать в 2020-м (он называется дом номер 5), большие квартиры площадью 96−102 квадратных метра предлагают по 865 долларов за квадратный метр, двушки площадью около 76−77 квадратных метров — по 890 долларов, единички в 44−47 «квадратов» традиционно самые дорогие — по 1000 условных.

Дом-столбик, который ближе к сдаче и обозначен как дом номер 4, подороже. Там единички площадью 61 квадратный метр, и стоят от 1050 до 1150 долларов за метр. Дешевые — пониже, дорогие — повыше. Стоит ли переплачивать за высоту, мы писали в материале о квартирах на верхних этажах .

При стопроцентной оплате цены могут быть и ниже — сейчас все застройщики охотно разговаривают с покупателями.