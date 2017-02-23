Предпринимательское сообщество в Беларуси более всего волнует состояние делового климата, безопасность ведения бизнеса и ситуация на рынках товаров и услуг, рассказал на радио Sputnik Беларусь председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

"Нынешний технологический уровень нашей продукции, товаров и услуг довольно невысок, в мире грядут колоссальные изменения, цифровая трансформация экономики, большой передел рынков, здесь же большинство бизнесов отстало, отстала система госуправления и регулирования предпринимательства", — отметил Карягин.

По мнению главы предпринимательского сообщества, сегодня нужно оперировать не методами тотального контроля и наказания, а напротив, действовать методами поощрения и стимулирования, развивать бизнес с опорой на творческие импульсы.



© Sputnik Сергей Гунеев Президент о бизнесе: не надо туда ходить с ревизиями и проверками

Гость радио Sputnik привел данные статистики: по недавним подсчетам предпринимательского сообщества, 76 министерств, ведомств и иных структур имеют право проводить проверки, 12 из них могут возбудить уголовное дело по результатам проверок. При этом, если говорить о юридических лицах, 1703 организации имеют право вмешиваться в деятельность субъектов хозяйствования.

"Каждый год принимается более 3 тысяч нормативных актов, и часто они не согласовываются с деловым сообществом в нарушение четвертой директивы президента, принятой 31 декабря 2010 года, по которой было указано, что контролирующим органам необходимо наладить конструктивное сотрудничество с союзами и ассоциациями, а все новые проекты нормативных актов согласовывать и обсуждать вместе", — уточнил Карягин.

Собеседник Sputnik отметил инициативы, касающиеся работы бизнес-сообщества, которые прозвучали во время " Большого разговора с президентом ".

"Видно, что президент — человек умудренный опытом, глубоко понимающий многие проблемы, но пока еще помощники и экспертные службы доносят их довольно примитивно. У них очень поверхностное понимание проблем предпринимателей ", — сказал Карягин.

По словам главы союза предпринимателей, коренным образом изменить отношение бизнеса и власти возможно только через расширение диалога, в частности, с помощью Совета по предпринимательству. При этом в нынешних условиях быстрых изменений произойти не может.

"Необходимо поменять многие кадры , тех людей, которые не способны работать в современных условиях. Поменять площадки и обновить диалог, поменять правила игры, сделать их простыми и ясными. Нельзя менять правила во время игры. А у нас часто так происходит", — сказал Карягин.

Гость радио Sputnik также рассказал о проведении уже второй по счету Недели белорусского предпринимательства, которая откроется сегодня, 24 февраля, и продлится до 3 марта, на этот период запланированы более 100 мероприятий. В частности, 27 февраля представители деловых кругов проведут масштабную акцию "Предприниматель о предпринимательстве" в университетах, школах, колледжах страны.

Беседу с председателем Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимиром Карягиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.