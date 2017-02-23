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"Лестер" уволил тренера, который привел команду к золоту английской премьер-лиги

24.02.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Английский «Лестер» уволил главного тренера Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел команду к золоту английской премьер-лиги. Сообщение об отставке итальянского специалиста размещено на официальном сайте клуба.


Клаудио Раньери. Фото: Reuters

Руководство клуба не устраивают результататы команды в нынешнем сезоне. Сейчас команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко в 25 поединках (5 побед, 6 ничьих, 14 поражений, разница мячей 24−43). От зоны вылета «Лестер» отделяет всего 1 балл.

В то же время в Лиге чемпионов «Лестер» добрался уже до 1/8 финала и, проиграв в гостях с разницей в 1 мяч «Севилье», сохраняет шансы на выход в четвертьфинал. А вот другой представитель Англии лондонский «Арсенал» после разгрома от «Баварии» (1:5) с Лигой чемпионов может уже прощаться. Остальные английские клубы выбыли вообще на предыдущих стадиях.

Клаудио Раньери возглавил «Лестер» июле 2015 года и в 2016 году впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

 
 
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Английский "Лестер" уволил главного тренера Клаудио Раньери, который в прошлом сезоне сенсационно привел команду к золоту английской премьер-лиги.

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