Минская группа Re1ikt сняла музыкальное видео к композиции Drobnieńki doždžyk, созданной по мотивам народной песни, которую любил петь белорусский поэт Рыгор Бородулин. Дата выхода клипа неслучайна — 24 февраля Бородулину исполнилось бы 82 года.





Бородулин был известным собирателем белорусского фольклора, настоящим патриотом своей малой родины — Ушаччины (Витебская область). Большое количество песен поэт записал от своей матери Акулины, которая привила сыну любовь к родному языку и культуре. Лиричный напев «Дробненькі дожджык» был одним из ее любимых.

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— Это удивительная композиция, — говорит Александр Демиденко, лидер группы Re1ikt, создавшей свою оригинальную версию «Дожджыка». — Она стала более современной, экспрессивной, но не утратила своей мягкости. Мы смешали вальс и рок — получилось свежо и необычно. Кому-то покажется странным, что в репертуаре брутальных рокеров появилась такая песня, а нам бы хотелось разрушить сложившийся стереотип: мужчина тоже может быть нежным и внимательным, когда он влюблен.

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Кроме этого, историками был подобран реквизит, соответствующий эпохе, более того, специально для съемок реконструировали и сшили рубашку главного героя. Для полного погружения клип было решено снимать в музее народной архитектуры и быта, где под открытым небом располагаются древние белорусские хаты, стародавние хозпостройки и мельница.

Композиция «Drobnieńki doždžyk» вошла также и в CD-проект «Песні матчыны з Вушаччыны». Услышать ее живьем можно будет на презентации сборника бородулинский песен 26 февраля во «Дворце ветеранов», а также в клубе «Граффити» 11 марта на сольном концерте Re1ikt, где музыканты представят акустические интерпретации композиций с нового диска.



